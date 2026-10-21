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Accident grav în județul Neamț! Un copil a fost rănit după ce o căruță a fost izbită de un camion

Accident rutier / Sursa foto - Facebook

Accident rutier / Sursa foto - Facebook

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat21 oct. 2026, 17:13
Actualizat21 oct. 2026, 17:20

Un copil a fost rănit într-un accident rutier produs miercuri după-amiază, în apropierea sediului Primăriei Vânători, din județul Neamț. O căruță a fost lovită în plin de un camion, după ce atelajul hipo ar fi pătruns pe drumul principal de pe o stradă secundară, fără să acorde prioritate vehiculului de mare tonaj.

Cum s-a produs accidentul din comuna Vânători

Potrivit informațiilor transmise de pagina de Facebook - Informația Ta, impactul s-a produs în momentul în care căruța ar fi ieșit de pe un drum secundar și ar fi intrat pe șosea fără să se asigure corespunzător. Camionul care circula pe drumul principal nu ar mai fi putut evita coliziunea, iar cele două vehicule s-au ciocnit violent.

În urma accidentului, un copil a suferit răni, fiind necesară intervenția echipajelor de salvare, arată ISU Neamț. Circumstanțele exacte în care s-a produs impactul urmează să fie stabilite de autorități.

Evenimentul rutier a avut loc în apropierea Primăriei Vânători, o zonă în care circulația a fost marcată de acest incident.

Cauzele exacte ale producerii accidentului vor fi stabilite în urma verificărilor efectuate de polițiști. Una dintre ipotezele prezentate este că persoana care conducea atelajul hipo nu ar fi acordat prioritate camionului în momentul pătrunderii pe drumul principal.

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