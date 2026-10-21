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Locale· 1 min citire
Accident grav în județul Neamț! Un copil a fost rănit după ce o căruță a fost izbită de un camion
Accident rutier / Sursa foto - Facebook
Publicat21 oct. 2026, 17:13
Actualizat21 oct. 2026, 17:20
Un copil a fost rănit într-un accident rutier produs miercuri după-amiază, în apropierea sediului Primăriei Vânători, din județul Neamț. O căruță a fost lovită în plin de un camion, după ce atelajul hipo ar fi pătruns pe drumul principal de pe o stradă secundară, fără să acorde prioritate vehiculului de mare tonaj.
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