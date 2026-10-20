Accident în Voluntari, în incinta unui complex comercial. Trei autoturisme implicate: o mașină a intrat într-un magazin

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs în Voluntari, în zona complexului comercial Pipera Plaza. În urma impactului, unul dintre vehicule a ajuns în ușile din sticlă ale unui magazin, pe care le-a spart.
La fața locului a intervenit echipajul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU), care a luat măsuri pentru securizarea zonei și prevenirea altor incidente.
Cum s-a produs accidentul de la Pipera Plaza
Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții SVSU, în evenimentul rutier au fost implicate trei mașini. În urma coliziunii, unul dintre autoturisme a fost proiectat spre intrarea unui magazin din incinta complexului comercial din Voluntari.
Impactul a provocat spargerea ușilor din sticlă ale spațiului comercial. Împrejurările exacte în care s-a produs accidentul nu au fost precizate în informațiile disponibile.
Intervenția echipajului SVSU
După producerea accidentului, echipajul SVSU s-a deplasat la fața locului pentru a asigura perimetrul și pentru a reduce riscul producerii unor noi incidente.
Intervenția a vizat securizarea zonei afectate, în condițiile în care impactul a avariat accesul în magazin, iar fragmentele de sticlă puteau reprezenta un pericol pentru persoanele din apropiere.
Nu au fost furnizate informații privind eventuale victime sau despre starea persoanelor implicate în accident.
În urma incidentului din Voluntari, reprezentanții serviciului de intervenție le-au reamintit conducătorilor auto cât de important este să respecte regulile de circulație și să adapteze viteza la condițiile de drum.
Prudența la volan și atenția acordată traficului pot contribui la prevenirea accidentelor și la protejarea tuturor participanților la circulație.