Accident în Voluntari, în incinta unui complex comercial. Trei autoturisme implicate: o mașină a intrat într-un magazin

Publicat 20 oct. 2026, 22:33 Actualizat 20 oct. 2026, 22:52

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs în Voluntari, în zona complexului comercial Pipera Plaza. În urma impactului, unul dintre vehicule a ajuns în ușile din sticlă ale unui magazin, pe care le-a spart.

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