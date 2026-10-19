Accident rutier pe DN 17, în Suceava: coliziune între un autoturism și o autoutilitară, la Iacobeni

Traficul rutier este blocat pe DN 17, în localitatea Iacobeni, județul Suceava, după producerea unui accident în care au fost implicate un autoturism și o autoutilitară. Circulația în zonă este afectată, iar șoferii trebuie să ia în calcul întârzieri.
Accident rutier în Iacobeni, județul Suceava
Un accident rutier s-a produs în localitatea Iacobeni, din județul Suceava, unde un autoturism și o autoutilitară s-au ciocnit în trafic. În urma evenimentului, circulația pe drumul național DN 17 a fost blocată.
Deocamdată, informațiile disponibile nu precizează împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea și nici dacă există persoane rănite.
Trafic blocat pe DN 17
Blocarea circulației pe DN 17 poate provoca întârzieri pentru conducătorii auto care tranzitează zona Iacobeni. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor și ale echipajelor de intervenție, dacă acestea sunt prezente la fața locului.
Alte detalii despre accident, inclusiv cauzele producerii acestuia și eventualele măsuri pentru reluarea traficului, nu au fost comunicate în informațiile disponibile.