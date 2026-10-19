Accident rutier pe DN 17, în Suceava: coliziune între un autoturism și o autoutilitară, la Iacobeni

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 oct. 2026, 17:07

Traficul rutier este blocat pe DN 17, în localitatea Iacobeni, județul Suceava, după producerea unui accident în care au fost implicate un autoturism și o autoutilitară. Circulația în zonă este afectată, iar șoferii trebuie să ia în calcul întârzieri.

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