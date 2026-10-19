Accident grav în Ilfov: un camion a lovit o autospecială de salubritate

Publicat 19 oct. 2026, 12:17 Actualizat 19 oct. 2026, 12:41

Un șofer a fost rănit grav luni, 19 octombrie, după ce un camion a intrat pe contrasens și a lovit o autospecială de salubritate, în localitatea Tunari, județul Ilfov. Bărbatul a suferit fracturi la ambele picioare. Accidentul s-a produs pe Calea București, iar impactul putea avea urmări și mai grave, întrucât în zonă se aflau și angajate care colectau deșeurile.

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