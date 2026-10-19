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Accident grav în Ilfov: un camion a lovit o autospecială de salubritate

Un camion a lovit o autospecială de salubritate

Un camion a lovit o autospecială de salubritate

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 oct. 2026, 12:17
Actualizat19 oct. 2026, 12:41

Un șofer a fost rănit grav luni, 19 octombrie, după ce un camion a intrat pe contrasens și a lovit o autospecială de salubritate, în localitatea Tunari, județul Ilfov. Bărbatul a suferit fracturi la ambele picioare. Accidentul s-a produs pe Calea București, iar impactul putea avea urmări și mai grave, întrucât în zonă se aflau și angajate care colectau deșeurile.

Camionul ar fi pătruns pe sensul opus de mers și a izbit autospeciala de salubritate. Potrivit primelor informații, șoferul a suferit fracturi la ambele picioare în urma coliziunii.

Femeile care se ocupau de colectarea deșeurilor coborâseră din autospecială în momentul producerii accidentului. Astfel, acestea nu au fost surprinse de impactul dintre cele două vehicule.

Împrejurările exacte în care camionul a ajuns pe contrasens urmează să fie stabilite de autorități.

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