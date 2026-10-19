Accident grav pe DN22, în Constanța! Cinci răniți, două persoane inconștiente. Traficul este restricționat

Publicat 19 oct. 2026, 07:59 Actualizat 19 oct. 2026, 08:00

Un accident grav s-a produs luni dimineață, 19 octombrie, pe DN22, în județul Constanța, între un autoturism și o autoutilitară. Cinci persoane au fost rănite, iar două dintre ele sunt în stare de inconștiență, potrivit Centrului Infotrafic.

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