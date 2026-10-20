Accident grav pe DN 17, în Suceava: patru persoane rănite după ce un șofer ar fi adormit la volan

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 oct. 2026, 17:02

Patru persoane au fost rănite într-un accident rutier produs luni după-amiază, pe DN 17, în localitatea Iacobeni, județul Suceava. Un șofer în vârstă de 62 de ani ar fi adormit la volan din cauza oboselii, iar mașina pe care o conducea a ajuns pe contrasens, unde s-a izbit frontal de o autoutilitară. În urma impactului, conducătorul autoturismului a rămas încarcerat și a fost transportat la spital.

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