Accident grav pe DN 17, în Suceava: patru persoane rănite după ce un șofer ar fi adormit la volan

Patru persoane au fost rănite într-un accident rutier produs luni după-amiază, pe DN 17, în localitatea Iacobeni, județul Suceava. Un șofer în vârstă de 62 de ani ar fi adormit la volan din cauza oboselii, iar mașina pe care o conducea a ajuns pe contrasens, unde s-a izbit frontal de o autoutilitară. În urma impactului, conducătorul autoturismului a rămas încarcerat și a fost transportat la spital.
Cum s-a produs accidentul de pe DN 17
Accidentul a avut loc luni, 19 octombrie, în jurul orei 15:00, pe drumul național DN 17, în zona localității Iacobeni din județul Suceava.
Din primele cercetări efectuate de polițiști, reiese că un bărbat de 62 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, conducea un autoturism pe direcția Câmpulung Moldovenesc - Vatra Dornei. La un moment dat, acesta ar fi adormit la volan, pe fondul oboselii, iar vehiculul a pătruns pe sensul opus de circulație.
Mașina a intrat în coliziune frontală cu o autoutilitară condusă de un bărbat în vârstă de 33 de ani, din comuna Satu Mare, care circula regulamentar.
Impactul a fost puternic, iar la fața locului au intervenit echipajele de salvare pentru acordarea primului ajutor victimelor.
Patru persoane au fost rănite în urma impactului
În urma coliziunii, patru persoane au suferit leziuni. Printre victime se numără șoferul autoturismului, în vârstă de 62 de ani, care a rămas blocat în mașină și a avut nevoie de intervenția echipelor de descarcerare.
După ce a fost scos din vehicul, bărbatul a fost transportat la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Vatra Dornei, unde a primit îngrijiri medicale.
Celelalte trei persoane rănite au fost evaluate de personalul medical și au necesitat îngrijiri la fața locului. Informațiile disponibile nu precizează gravitatea leziunilor suferite de acestea.
Șoferii au fost testați pentru consumul de alcool
După producerea accidentului, polițiștii i-au testat pe ambii conducători auto cu aparatul etilotest. Rezultatele au fost negative în ambele cazuri.
Totodată, au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea exactă a alcoolemiei, conform procedurilor legale.
Polițiștii continuă cercetările pentru a clarifica toate împrejurările în care s-a produs coliziunea și pentru a stabili răspunderea persoanelor implicate.
În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”.
Ancheta urmează să stabilească în ce măsură oboseala conducătorului auto a contribuit la producerea accidentului și să clarifice toate circumstanțele evenimentului rutier.