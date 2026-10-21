Incendiu pe DN 7, în Argeș: autocamion și marfă distruse, trafic blocat

Publicat 21 oct. 2026, 12:25 Actualizat 21 oct. 2026, 12:30

Traficul rutier pe DN 7, între Pitești și Râmnicu Vâlcea, a fost blocat miercuri dimineață, 21 octombrie, în zona localității Dedulești, județul Argeș, după ce un autocamion a fost cuprins de flăcări. Atât vehiculul, cât și încărcătura transportată au ars în totalitate, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș. Șoferul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

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