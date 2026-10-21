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Incendiu pe DN 7, în Argeș: autocamion și marfă distruse, trafic blocat

Pompierii încearcă să stingă un autocamion în flăcări pe DN7

Pompierii încearcă să stingă un autocamion în flăcări pe DN7

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 oct. 2026, 12:25
Actualizat21 oct. 2026, 12:30

Traficul rutier pe DN 7, între Pitești și Râmnicu Vâlcea, a fost blocat miercuri dimineață, 21 octombrie, în zona localității Dedulești, județul Argeș, după ce un autocamion a fost cuprins de flăcări. Atât vehiculul, cât și încărcătura transportată au ars în totalitate, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș. Șoferul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pompierii au intervenit cu trei autospeciale

Alarma a fost dată miercuri dimineață, iar la fața locului au fost trimise trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat. Pompierii au acționat pentru lichidarea incendiului, care a distrus complet autocamionul și marfa transportată.

Potrivit primelor cercetări efectuate de ISU Argeș, cauza probabilă a izbucnirii focului a fost un efect termic, respectiv căldura generată prin contact sau radiație. Circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de anchetatori.

Pe unde a fost deviat traficul

Pe durata intervenției, circulația pe DN 7 a fost deviată, conform Centrului INFOTRAFIC din cadrul Poliției Române. Șoferii care se deplasau spre Râmnicu Vâlcea au fost redirecționați de la Bascov pe DN 7C, în timp ce conducătorii auto care mergeau spre Pitești au fost deviați de la Vărzaru pe DJ 67A. 

Polițiștii au deschis o anchetă

Polițiștii din județul Argeș au anunțat întocmirea unui dosar penal pentru distrugere din culpă. Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incendiul.

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