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Locale· 1 min citire
Incendiu pe DN 7, în Argeș: autocamion și marfă distruse, trafic blocat
Pompierii încearcă să stingă un autocamion în flăcări pe DN7
Publicat21 oct. 2026, 12:25
Actualizat21 oct. 2026, 12:30
Traficul rutier pe DN 7, între Pitești și Râmnicu Vâlcea, a fost blocat miercuri dimineață, 21 octombrie, în zona localității Dedulești, județul Argeș, după ce un autocamion a fost cuprins de flăcări. Atât vehiculul, cât și încărcătura transportată au ars în totalitate, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș. Șoferul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.
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