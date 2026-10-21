Accident mortal în Cluj! Un bărbat a murit după impactul dintre două mașini, la Jucu

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 oct. 2026, 23:05

Tragedie miercuri seară pe DN 1C, în localitatea Jucu, județul Cluj. Un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. Victima a rămas încarcerată în unul dintre vehicule, iar pompierii au intervenit pentru a o extrage. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale, medicii au fost nevoiți să declare decesul. În urma accidentului, circulația a fost blocată pe ambele sensuri de mers.

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