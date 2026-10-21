Accident mortal în Cluj! Un bărbat a murit după impactul dintre două mașini, la Jucu

Tragedie miercuri seară pe DN 1C, în localitatea Jucu, județul Cluj. Un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. Victima a rămas încarcerată în unul dintre vehicule, iar pompierii au intervenit pentru a o extrage. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale, medicii au fost nevoiți să declare decesul. În urma accidentului, circulația a fost blocată pe ambele sensuri de mers.
Accident grav pe DN 1C, în localitatea Jucu
Accidentul rutier s-a produs miercuri seară, pe DN 1C, pe raza localității Jucu din județul Cluj. În coliziune au fost implicate două autoturisme, iar în urma impactului, unul dintre șoferi sau pasageri a rămas prins în interiorul mașinii avariate.
Potrivit primelor informații transmise de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj, bărbatul era inconștient și prezenta leziuni grave în momentul intervenției salvatorilor.
Pentru gestionarea situației, la locul accidentului au fost mobilizate două autospeciale echipate cu module de descarcerare, precum și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.
Bărbatul a fost resuscitat, însă medicii nu l-au mai putut salva
Pompierii au acționat pentru scoaterea victimei din autoturismul avariat. După extragerea acesteia, echipele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, în încercarea de a-i salva viața.
Din păcate, eforturile depuse de salvatori nu au avut rezultatul dorit. Medicul aflat la fața locului a constatat decesul bărbatului, care avea aproximativ 40 de ani.
Circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea urmează să fie stabilite de autorități.
Trafic blocat pe ambele sensuri pe DN 1C
Accidentul mortal a provocat și blocaje importante în trafic. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, circulația rutieră pe DN 1C, în zona localității Jucu, a fost oprită pe ambele sensuri de mers.
Măsura a fost necesară pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și desfășurarea activităților specifice la locul accidentului.
Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor și să manifeste prudență până la reluarea circulației în condiții normale.
Ancheta urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul și cauzele care au dus la această tragedie.