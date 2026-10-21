Preot din Vaslui, arestat preventiv pentru 30 de zile. Este acuzat că ar fi agresat sexual două fete de 13 și 15 ani

Un preot paroh în vârstă de 47 de ani, din localitatea Negrești, județul Vaslui, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat într-un dosar în care este acuzat că ar fi abuzat sexual două minore, în vârstă de 13 și 15 ani. Potrivit anchetatorilor, faptele investigate s-ar fi petrecut în perioada decembrie 2023 - august 2026. Episcopia Hușilor a decis ca bărbatul să nu mai oficieze slujbe după declanșarea cercetărilor.
Preotul din Negrești, cercetat pentru mai multe infracțiuni sexuale
Un caz grav este anchetat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, după ce un preot paroh din județul Vaslui a fost acuzat de fapte de natură sexuală care ar fi avut ca victime două adolescente.
Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, este cercetat pentru viol, agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor și act sexual cu un minor, arată news.ro. Judecătorii ieșeni au admis propunerea procurorilor și au dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.
Conform informațiilor prezentate în referatul înaintat instanței, anchetatorii susțin că preotul ar fi profitat de vulnerabilitatea celor două fete și de situațiile dificile din familiile acestora. Totodată, în cazul uneia dintre presupusele victime, apropierea ar fi fost facilitată de rolul pe care bărbatul îl avea în comunitate, în calitate de preot paroh.
Două adolescente ar fi fost victimele abuzurilor
Potrivit informațiilor apărute în presa locală, una dintre fete avea 15 ani la momentul la care ar fi început faptele investigate. Cea de-a doua presupusă victimă are 13 ani.
În cazul adolescentei mai mici, familia ar fi sesizat poliția, reclamând că preotul ar fi îmbătat-o și ar fi atins-o în zonele intime. Aceste aspecte fac parte din acuzațiile relatate în spațiul public și trebuie stabilite în cadrul anchetei judiciare.
Procurorii investighează presupuse fapte care s-ar fi întins pe o perioadă de aproape trei ani, din decembrie 2023 până în august 2026. Încadrarea juridică a faptelor și împrejurările în care acestea s-ar fi produs urmează să fie clarificate de anchetatori și de instanță.
Unde s-ar fi petrecut faptele
Conform relatărilor din presa vasluiană, presupusele abuzuri ar fi avut loc într-un centru social amenajat cu sprijinul preotului.
Spațiul ar fi fost destinat copiilor proveniți din familii aflate în situații sociale dificile. Aceștia veneau acolo pentru a primi o masă caldă și pentru a beneficia de sprijin la efectuarea temelor.
Anchetatorii încearcă să stabilească toate circumstanțele în care s-ar fi petrecut faptele și să clarifice relația dintre bărbat și cele două minore.
Episcopia Hușilor a luat măsuri după declanșarea anchetei
După apariția acuzațiilor, Episcopia Hușilor a decis ca preotul să nu mai oficieze slujbe pe durata acestei perioade.
Potrivit informațiilor disponibile, bărbatul le-ar fi transmis enoriașilor că se confruntă cu probleme personale și că nu va mai veni o vreme la biserică, fără ca aceștia să primească atunci o explicație detaliată despre situație.
Instanța a admis solicitarea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile, măsură dispusă în cadrul dosarului penal aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și administrarea probelor necesare.