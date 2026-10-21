Preot din Vaslui, arestat preventiv pentru 30 de zile. Este acuzat că ar fi agresat sexual două fete de 13 și 15 ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 oct. 2026, 20:48

Un preot paroh în vârstă de 47 de ani, din localitatea Negrești, județul Vaslui, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat într-un dosar în care este acuzat că ar fi abuzat sexual două minore, în vârstă de 13 și 15 ani. Potrivit anchetatorilor, faptele investigate s-ar fi petrecut în perioada decembrie 2023 - august 2026. Episcopia Hușilor a decis ca bărbatul să nu mai oficieze slujbe după declanșarea cercetărilor.

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