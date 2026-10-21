Dezastru în Sănătate! Spitalele mai au bani pentru doar două săptămâni. Aproape 8 miliarde de lei, necesare pentru evitarea blocajului

Publicat 21 oct. 2026, 09:36 Sursă Realitatea PLUS

Sistemul de sănătate din România se confruntă cu probleme grave de finanțare, iar numeroase unități medicale riscă să nu își mai poată desfășura activitatea în condiții normale peste aproximativ două săptămâni, dacă Guvernul nu intervine rapid. Unele spitale se confruntă deja cu lipsuri, pacienții ajung să își cumpere singuri medicamentele, iar managerii încearcă să amâne plata facturilor către furnizori. Situația ar putea afecta inclusiv serviciile de ambulanță, care riscă să rămână fără fondurile necesare pentru combustibil, conform Realitatea PLUS.

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