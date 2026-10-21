Dezastru în Sănătate! Spitalele mai au bani pentru doar două săptămâni. Aproape 8 miliarde de lei, necesare pentru evitarea blocajului

Sistemul de sănătate din România se confruntă cu probleme grave de finanțare, iar numeroase unități medicale riscă să nu își mai poată desfășura activitatea în condiții normale peste aproximativ două săptămâni, dacă Guvernul nu intervine rapid. Unele spitale se confruntă deja cu lipsuri, pacienții ajung să își cumpere singuri medicamentele, iar managerii încearcă să amâne plata facturilor către furnizori. Situația ar putea afecta inclusiv serviciile de ambulanță, care riscă să rămână fără fondurile necesare pentru combustibil, conform Realitatea PLUS.
Pentru evitarea unui blocaj, sistemul sanitar ar avea nevoie de o alocare urgentă de aproape 8 miliarde de lei. Fondurile ar trebui să acopere cheltuielile unităților de primiri urgențe, serviciilor de ambulanță, programelor naționale de sănătate și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Problemele financiare ale spitalelor au fost semnalate și anterior, însă lipsa unei suplimentări bugetare în perioada următoare ar putea duce la agravarea situației.
Aproape 8 miliarde de lei, necesare urgent. CNAS riscă să rămână fără fonduri din noiembrie
Una dintre cele mai mari probleme este legată de bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Dacă instituția nu va primi fonduri suplimentare, începând de luna viitoare ar putea apărea blocaje în decontarea medicamentelor, investigațiilor și procedurilor medicale.
Pacienții ar putea întâmpina dificultăți în accesarea tratamentelor și serviciilor medicale decontate, în condițiile în care CNAS asigură finanțarea unei părți importante a sistemului sanitar. În același timp, banii sunt necesari și pentru programele naționale ale Ministerului Sănătății, ale căror bugete au fost diminuate.
Situația este cu atât mai dificilă cu cât unele spitale se confruntă deja cu lipsa medicamentelor și cu facturi neachitate. Pentru a putea continua activitatea, managerii unităților sanitare încearcă să negocieze cu furnizorii amânarea plăților. Aceste soluții pot însă doar să întârzie apariția unor probleme și mai mari, în lipsa finanțării necesare.
Ambulanțele ar putea rămâne fără bani pentru combustibil
Criza financiară amenință inclusiv funcționarea serviciilor de ambulanță. Fără fonduri suplimentare, acestea riscă să nu mai poată acoperi cheltuielile pentru combustibil, necesar deplasării echipajelor la solicitările pacienților.
Și unitățile de primiri urgențe au nevoie de finanțare pentru continuarea activității. Lipsa banilor pentru cheltuielile curente ar putea pune presiune suplimentară asupra unui sistem care se confruntă deja cu dificultăți.
Rectificarea bugetară, așteptată până la sfârșitul lunii octombrie
Guvernul ar urma să realizeze o rectificare bugetară până la sfârșitul lunii octombrie, prin care ar putea fi asigurate fondurile necesare sistemului de sănătate. Rămâne însă de stabilit dacă Executivul va aloca întreaga sumă de aproape 8 miliarde de lei sau dacă banii vor fi acordați în mai multe etape. Una dintre variantele posibile este suplimentarea bugetelor pentru acoperirea cheltuielilor din noiembrie, urmând ca fondurile necesare pentru ultima lună a anului să fie asigurate printr-o a doua rectificare bugetară. Până la adoptarea unei decizii, spitalele, serviciile de ambulanță și Casa Națională de Asigurări de Sănătate rămân sub presiunea cheltuielilor, iar lipsa unei intervenții rapide ar putea afecta accesul pacienților la tratamente și investigații medicale.