Viitorul guvern, în fața crizei fără precedent din sănătate: spitalele riscă să rămână fără bani

Publicat 17 oct. 2026, 07:16 Sursă Realitatea PLUS

Viitorul guvern va trebui să gestioneze mai multe crize, printre care și cea din sistemul de sănătate. Unitățile medicale riscă să rămână în următoarele săptămâni fără bani din cauza restanțelor acumulate, în timp ce datoriile statului se ridică la miliarde de lei. Noul Executiv va trebui să găsească soluții urgente pentru plata acestora și pentru asigurarea fondurilor necesare funcționării sistemului sanitar, în ciuda dificultăților din economie.

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