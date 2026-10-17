Viitorul guvern, în fața crizei fără precedent din sănătate: spitalele riscă să rămână fără bani

Viitorul guvern va trebui să gestioneze mai multe crize, printre care și cea din sistemul de sănătate. Unitățile medicale riscă să rămână în următoarele săptămâni fără bani din cauza restanțelor acumulate, în timp ce datoriile statului se ridică la miliarde de lei. Noul Executiv va trebui să găsească soluții urgente pentru plata acestora și pentru asigurarea fondurilor necesare funcționării sistemului sanitar, în ciuda dificultăților din economie.
Spitalele din România riscă să rămână fără bani în două, cel mult trei săptămâni, dacă nu este aprobată rapid o rectificare bugetară, avertizează ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila. Criza de finanțare și deficitul de personal se numără printre problemele urgente pe care viitorul guvern va trebui să le gestioneze.
Spitalele recurg la împrumuturi și amână plata datoriilor
În lipsa fondurilor necesare, unii manageri de spitale au apelat la împrumuturi sau au amânat achitarea unor datorii. Aceste măsuri oferă însă doar un sprijin temporar și nu rezolvă dezechilibrele financiare ale unităților medicale.
Potrivit avertismentului transmis de Cseke Attila, rectificarea bugetară este necesară într-un termen scurt pentru a evita epuizarea banilor din spitale.
Deficitul de personal pune presiune suplimentară pe bugetul sănătății
Dificultățile financiare sunt accentuate de lipsa personalului medical, o problemă cu care sistemul sanitar din România se confruntă de mai mulți ani.
Angajații sunt nevoiți să lucreze ore suplimentare pentru a acoperi deficitul de personal. Plata acestora generează cheltuieli suplimentare, într-un moment în care bugetele spitalelor sunt deja sub presiune.
Ce variante de finanțare ar putea fi luate în calcul
Reprezentanții din sănătate susțin că există mai multe variante pentru deblocarea situației, însă acestea presupun proceduri complicate și timp pentru implementare.
Printre posibilitățile menționate se numără accesarea unor finanțări europene sau contractarea unor împrumuturi de la Banca Mondială. Aceste demersuri nu ar aduce însă o rezolvare imediată, din cauza duratei procedurilor.
O altă variantă ar fi împrumuturile interne, care ar putea acoperi deficitul de finanțare doar pentru o perioadă scurtă. În acest context, asigurarea banilor necesari funcționării spitalelor rămâne una dintre urgențele viitorului executiv.