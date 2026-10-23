Accident în Dej: o mașină a intrat în Centrul Turistic. Șoferul și pasagerul au fugit de la locul faptei
Accident în Dej
Un accident neobișnuit a avut loc vineri dimineață, 23 octombrie 2026, în municipiul Dej, județul Cluj. O mașină a intrat în clădirea Centrului Turistic, provocând pagube materiale. Incidentul s-a produs în jurul orei 1:30, pe strada 22 Decembrie. După impact, șoferul și pasagerul ar fi plecat de la fața locului, înainte ca polițiștii să poată stabili cine se afla în autoturism. Oamenii legii încearcă acum să îi identifice și să afle cum s-a produs accidentul.
La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Dej, care au verificat situația și au luat măsuri pentru prevenirea unui eventual incendiu. Din fericire, nu au fost persoane încarcerate și nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale la locul intervenției. Polițiștii încearcă să stabilească împrejurările producerii impactului, după ce, în trecut, un alt accident din Dej, soldat cu pagube materiale, a fost urmat de plecarea șoferului de la locul evenimentului.
Mașina a intrat în clădirea Centrului Turistic din Dej, în toiul nopții
Accidentul s-a produs în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 1:30, pe strada 22 Decembrie din Dej. Un autoturism a ajuns în clădirea Centrului Turistic, iar impactul a provocat avarii materiale. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dej au fost sesizați despre incident și au început verificările pentru a stabili ce s-a întâmplat. Din primele cercetări a reieșit că în mașină s-ar fi aflat două persoane. După producerea accidentului, atât conducătorul auto, cât și pasagerul ar fi plecat din zonă, astfel că polițiștii nu i-au găsit la locul evenimentului.
Deocamdată, nu au fost comunicate informații despre identitatea acestora, vârsta lor sau localitatea din care provin. Nu se știe nici ce anume a făcut ca autoturismul să ajungă în clădire. Polițiștii urmează să stabilească dacă șoferul a pierdut controlul volanului și în ce condiții s-a produs impactul. Cauza accidentului nu a fost anunțată oficial.
Pompierii au intervenit cu o autospecială de descarcerare
La locul accidentului au fost solicitați și pompierii din cadrul Detașamentului Dej. Aceștia au intervenit cu o autospecială dotată cu modul de descarcerare, pregătiți să acorde ajutor în cazul în care ar fi existat persoane blocate în autoturism. Echipajul a verificat situația și a asigurat măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor, necesare în astfel de intervenții.
Din fericire, nu au fost găsite persoane încarcerate, iar echipajele de intervenție nu au fost nevoite să acorde îngrijiri medicale la fața locului. Nu a fost raportat niciun incendiu în urma impactului. Pagubele materiale produse clădirii urmează să fie evaluate, iar autoritățile trebuie să stabilească amploarea avariilor. Până în prezent, nu au fost comunicate informații privind valoarea prejudiciului.
Polițiștii îi caută pe șofer și pe pasager
Ancheta este desfășurată de polițiștii din Dej, care încearcă să identifice persoanele aflate în autoturism în momentul producerii accidentului. După stabilirea identității conducătorului auto, oamenii legii vor putea verifica dacă acesta deținea permis de conducere și dacă există alte împrejurări relevante pentru producerea evenimentului. Totodată, polițiștii trebuie să afle de ce cele două persoane au plecat din zonă după impact și să stabilească dacă au fost încălcate prevederile legislației rutiere. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat aplicarea unor sancțiuni sau deschiderea unui dosar penal în legătură cu incidentul. Cercetările continuă, iar măsurile legale vor fi stabilite în funcție de rezultatele verificărilor.
Ce prevede legea dacă un șofer pleacă de la locul unui accident cu pagube materiale
În România, șoferii implicați într-un accident rutier soldat doar cu pagube materiale au obligația, în general, să se prezinte la unitatea de poliție competentă în cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului, pentru întocmirea documentelor de constatare. Regula este prevăzută de articolul 79 din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și se aplică inclusiv accidentelor în care sunt avariate alte bunuri, nu doar autoturisme.
Există anumite excepții, cum ar fi accidentele pentru care poate fi încheiată legal o constatare amiabilă. În cazul în care un autoturism avariază o clădire, împrejurările trebuie însă verificate pentru stabilirea responsabilității și a prejudiciului. Plecarea de la locul unui accident soldat exclusiv cu pagube materiale nu reprezintă automat infracțiunea de părăsire a locului accidentului. Pot exista însă sancțiuni contravenționale sau alte consecințe legale, în funcție de situația constatată. În cazul incidentului din Dej, polițiștii trebuie mai întâi să identifice conducătorul auto și să stabilească exact ce s-a întâmplat.
Un alt accident s-a produs recent în Dej. O mașină s-a răsturnat după impact
Cu numai o săptămână înaintea incidentului de la Centrul Turistic, pompierii și polițiștii au intervenit la un alt accident rutier produs în municipiul Dej. Pe 16 octombrie 2026, în jurul orei 11:05, două autoturisme s-au ciocnit la intersecția străzilor Vâlcele și Crângului, în apropierea unei benzinării OMV. Impactul a fost suficient de puternic încât una dintre mașini s-a răsturnat pe carosabil.
Potrivit verificărilor efectuate de polițiști, un bărbat de 60 de ani, din județul Maramureș, nu ar fi acordat prioritate unui autoturism condus de o femeie de 59 de ani, din Cluj-Napoca, în momentul în care a pătruns pe strada Vâlcele. La fața locului au intervenit pompierii din Dej, cu o autospecială de descarcerare, și un echipaj SMURD. Femeia implicată în accident a fost evaluată de paramedici, însă nu a avut nevoie să fie transportată la spital. Nicio persoană nu a rămas încarcerată, iar evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.
În cazul accidentului produs vineri, 23 octombrie, la Centrul Turistic din Dej, verificările sunt încă în desfășurare. Principala preocupare a polițiștilor este identificarea persoanelor care ar fi părăsit locul impactului și stabilirea cauzei pentru care autoturismul a ajuns în clădire.
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