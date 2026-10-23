Accident în Dej: o mașină a intrat în Centrul Turistic. Șoferul și pasagerul au fugit de la locul faptei

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 oct. 2026, 09:22

Un accident neobișnuit a avut loc vineri dimineață, 23 octombrie 2026, în municipiul Dej, județul Cluj. O mașină a intrat în clădirea Centrului Turistic, provocând pagube materiale. Incidentul s-a produs în jurul orei 1:30, pe strada 22 Decembrie. După impact, șoferul și pasagerul ar fi plecat de la fața locului, înainte ca polițiștii să poată stabili cine se afla în autoturism. Oamenii legii încearcă acum să îi identifice și să afle cum s-a produs accidentul.

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