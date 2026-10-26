Scandal violent în Argeș, după un incendiu de „Focul lui Sumedru”. Doi bărbați au fost arestați pentru 30 de zile după ce un pompier a fost rănit

Un nou suspect a fost reținut în urma incidentelor violente produse în orașul Ștefănești, județul Argeș, unde un pompier a fost rănit în timpul unei intervenții pentru stingerea unui incendiu. În același dosar, instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a ambilor bărbați reținuți, în vârstă de 26 și 43 de ani.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, cel de-al doilea bărbat ar fi participat la incidentul din satul Zăvoi și ar fi încercat inițial să evite cercetările. Acesta a fost identificat și depistat de polițiști luni, 26 octombrie.
Un bărbat de 43 de ani, reținut după ce ar fi fugit de anchetatori
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Argeș și cei ai Poliției Orașului Ștefănești au desfășurat acțiunile sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești.
Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a fost găsit în Ștefănești, după ce ar fi fost implicat în altercația produsă în satul Zăvoi. Conform informațiilor transmise de IPJ Argeș, acesta s-ar fi sustras inițial cercetărilor.
După administrarea probelor și îndeplinirea procedurilor legale, polițiștii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore.
Ulterior, atât bărbatul de 43 de ani, cât și cel de 26 de ani, reținut anterior în același dosar, au fost prezentați în fața instanței. Judecătoria Pitești a hotărât arestarea preventivă a celor doi pentru o perioadă de 30 de zile.
Ancheta continuă într-un dosar penal în care sunt investigate infracțiuni de ultraj și distrugere.
Cum a izbucnit conflictul de la „Focul lui Sumedru”
Incidentul a avut loc în satul Zăvoi, unde pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui foc aprins de localnici în cadrul tradiției cunoscute drept „Focul lui Sumedru”.
Obiceiul este practicat în ajunul sărbătorii Sfântului Dumitru și presupune aprinderea unor focuri în jurul cărora se adună oamenii. Tradiția populară este asociată, în unele zone, cu alungarea spiritelor rele și marcarea trecerii către sezonul rece.
Intervenția pompierilor ar fi provocat nemulțumirea unor persoane aflate la fața locului. Situația a degenerat, iar membrii echipajului de intervenție ar fi fost atacați cu obiecte contondente.
În timpul incidentelor, un pompier a fost rănit. De asemenea, au fost avariate o autospecială de poliție neinscripționată și o autospecială de stingere a incendiilor.
Forțele speciale și jandarmii au intervenit pentru restabilirea ordinii
Pentru gestionarea situației și calmarea persoanelor recalcitrante, la fața locului au fost mobilizate mai multe structuri ale forțelor de ordine.
Au intervenit luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Argeș, polițiști de la Poliția Municipiului Pitești și Poliția Orașului Ștefănești, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș.
Cercetările sunt în desfășurare pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-au produs violențele și pentru stabilirea răspunderii persoanelor implicate.