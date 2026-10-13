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Incendiu uriaș în portul din Constanța. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale

Incendiu / Sursa foto - Facebook

Incendiu / Sursa foto - Facebook

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Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 oct. 2026, 17:42

Un incendiu a izbucnit marți, 13 octombrie 2026, în Portul Agigea, județul Constanța, unde o cantitate mare de deșeuri feroase a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii din cadrul ISU Dobrogea au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă pentru a limita extinderea focului și pentru a lichida incendiul.

Incendiu în Portul Agigea / Sursa foto - Facebook

Incendiu la deșeuri feroase în Portul Agigea

Alarma s-a dat marți, după izbucnirea unui incendiu în zona unor grămezi de deșeuri feroase din Portul Agigea, arată Ziua de Constanța. La fața locului au fost mobilizate echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța.

Potrivit primelor informații, focul a cuprins o cantitate mare de materiale feroase, iar pompierii au acționat pentru localizarea și stingerea focarelor.

Pentru gestionarea intervenției au fost trimise inițial trei autospeciale de stingere cu apă și spumă. Misiunea s-a desfășurat în dinamică, echipajele intervenind pentru a ține incendiul sub control.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Dobrogea, incendiul a fost localizat. În urma evoluției intervenției, la fața locului au rămas două autospeciale de stingere pentru continuarea operațiunilor.

Intervenția pompierilor continuă pentru gestionarea situației și eliminarea focarelor rămase.

Autoritățile nu au comunicat, până la acest moment, informații suplimentare privind cauza izbucnirii incendiului sau eventuale pagube.

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