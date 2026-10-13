Incendiu uriaș în portul din Constanța. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 oct. 2026, 17:42

Un incendiu a izbucnit marți, 13 octombrie 2026, în Portul Agigea, județul Constanța, unde o cantitate mare de deșeuri feroase a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii din cadrul ISU Dobrogea au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă pentru a limita extinderea focului și pentru a lichida incendiul.

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