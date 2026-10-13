Incendiu la un siloz de rumeguș din Harghita, stins după aproape șase ore

Publicat 13 oct. 2026, 10:48 Actualizat 13 oct. 2026, 10:56

Un incendiu izbucnit la un siloz de rumeguș al unei firme de prelucrare a lemnului din Miercurea-Ciuc, județul Harghita, a fost stins după aproape șase ore de intervenție. Focul a izbucnit luni seara, 12 octombrie, iar pompierii au mobilizat mai multe autospeciale pentru a limita pericolul. Silozul, cu o înălțime de aproximativ 30 de metri, conținea între 5 și 6 tone de rumeguș, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Harghita.

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