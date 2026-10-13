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Incendiu la un siloz de rumeguș din Harghita, stins după aproape șase ore

Pompierii stingând un incendiu

Pompierii stingând un incendiu

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Scris deRealitatea.NET
Publicat13 oct. 2026, 10:48
Actualizat13 oct. 2026, 10:56

Un incendiu izbucnit la un siloz de rumeguș al unei firme de prelucrare a lemnului din Miercurea-Ciuc, județul Harghita, a fost stins după aproape șase ore de intervenție. Focul a izbucnit luni seara, 12 octombrie, iar pompierii au mobilizat mai multe autospeciale pentru a limita pericolul. Silozul, cu o înălțime de aproximativ 30 de metri, conținea între 5 și 6 tone de rumeguș, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Harghita.

Incendiu la un siloz de 30 de metri din Miercurea-Ciuc

Alerta a fost dată luni seara, după izbucnirea incendiului la silozul care aparține unei firme cu activitate în prelucrarea lemnului și fabricarea mobilierului. Potrivit datelor comunicate de autorități, silozul avea aproximativ 30 de metri înălțime și adăpostea între 5 și 6 tone de material lemnos mărunțit.

Ce echipaje au intervenit pentru stingerea incendiului

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară mecanică și o ambulanță SMURD. Pompierii Detașamentului Miercurea-Ciuc au acționat pentru stingerea focului și gestionarea situației de urgență. Intervenția s-a desfășurat pe parcursul mai multor ore, până când incendiul a fost lichidat.

Cauza incendiului urmează să fie verificată

Deocamdată, nu au fost comunicate informații oficiale care să stabilească motivul izbucnirii incendiului. Stabilirea cauzei depinde de verificările autorităților competente. Incidentul a avut loc la o unitate economică specializată în prelucrarea lemnului și fabricarea mobilierului, unde silozul era folosit pentru depozitarea rumegușului.

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