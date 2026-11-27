Municipiul Galați a devenit loc de pelerinaj, rugăciune și emoție. Vineri seară, sute de credincioși, alături de preoți din Arhiepiscopia Dunării de Jos, au participat la o procesiune impresionantă dedicată Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și fiilor săi, Sfinții Martiri Ștefan și Matei Brâncoveanu.
Pelerinii au străbătut străzile orașului, în rugăciune și cântări religioase
Procesiunea a pornit de la Universitatea „Dunărea de Jos”, de unde racla cu sfintele moaște a fost purtată spre Catedrala Arhiepiscopală, pe un traseu însoțit de rugăciune, cântări religioase și multă emoție. Înaltpreasfințitul Părinte Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos, s-a aflat alături de un sobor de preoți și de mulțimea de credincioși veniți din toate colțurile țării pentru a se închina la sfintele moaște.
Pe întregul traseu, credincioșii au însoțit racla cu sfintele moaște, purtând torțe aprinse și flori în mâini și intonând cântări religioase, într-o atmosferă de profundă evlavie și bucurie duhovnicească.
Sfintele moaște au ajuns la Catedrala Arhiepiscopală din Galați
Credincioșii vor avea posibilitatea să se închine sfintelor moaște până pe 30 noiembrie 2026, în cadrul manifestărilor religioase organizate la Galați cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al municipiului și al Arhiepiscopiei Dunării de Jos.
Aducerea moaștelor Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și ale fiilor săi reprezintă un moment cu o semnificație aparte pentru comunitatea ortodoxă, familia Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu rămânând în istoria Bisericii drept un exemplu de credință statornică, demnitate și jertfă pentru Hristos.
Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, constituind un moment de referință pentru comunitatea ortodoxă gălățeană.