Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 nov. 2026, 22:55

Municipiul Galați a devenit loc de pelerinaj, rugăciune și emoție. Vineri seară, sute de credincioși, alături de preoți din Arhiepiscopia Dunării de Jos, au participat la o procesiune impresionantă dedicată Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și fiilor săi, Sfinții Martiri Ștefan și Matei Brâncoveanu.

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