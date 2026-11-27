Publicat 27 nov. 2026, 13:22 Actualizat 27 nov. 2026, 20:40

Municipiul Galați va deveni, în perioada 27–30 noiembrie 2026, loc de pelerinaj și rugăciune, prin aducerea moaștelor Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și ale celor doi fii ai săi, Sfinții Martiri Ștefan și Matei Brâncoveanu. Evenimentul religios, organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, are loc în contextul prăznuirii Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al Arhiepiscopiei Dunării de Jos și al municipiului Galați.

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