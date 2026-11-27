Publicat 27 nov. 2026, 15:05 Actualizat 27 nov. 2026, 15:09

Un accident rutier grav s-a produs vineri, 27 noiembrie, pe o stradă din municipiul Constanța. O dubă a companiei de curierat GLS s-a răsturnat pe o parte, a ajuns pe trotuar și a lovit fațada unui magazin. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Constanța, în urma accidentului au fost implicate patru persoane, dintre care trei au fost transportate la spital.

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