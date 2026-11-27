Un accident rutier grav s-a produs vineri, 27 noiembrie, pe o stradă din municipiul Constanța. O dubă a companiei de curierat GLS s-a răsturnat pe o parte, a ajuns pe trotuar și a lovit fațada unui magazin. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Constanța, în urma accidentului au fost implicate patru persoane, dintre care trei au fost transportate la spital.
Trei persoane, la spital în urma accidentului din Constanța
Inițial, autoritățile au anunțat că o persoană a rămas încarcerată, fiind necesară intervenția echipajelor de descarcerare.
La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, respectiv o autospecială de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD B și un echipaj SMURD C.
Ulterior, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Constanța a revenit cu informații despre persoanele implicate și starea acestora.
Ce se întâmplă cu traficul rutier în zona accidentului
În urma impactului, autoutilitara GLS s-a răsturnat pe o parte și a ajuns pe trotuar, oprindu-se în fațada unui magazin. În accident a fost implicat și un autoturism marca Volkswagen.
La ora transmiterii acestei știri, traficul rutier se desfășoară cu dificultate în zona producerii accidentului. Cauzele producerii accidentului sunt, pentru moment, necunoscute. Acestea urmeză să fie stabilite de polițiști în urma cercetărilor efectuate la fața locului.