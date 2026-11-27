Sindicatele din Complexul Energetic Oltenia cer plăți compensatorii de 300.000 de lei pentru fiecare angajat disponibilizat! Propunerea se află printre revendicările formulate în cadrul negocierilor cu administrația companiei pentru încheierea noului Contract Colectiv de Muncă.
Sindicatele cer păstrarea celor 24 de salarii compensatorii. Ce propune conducerea CEO
Negocierile dintre sindicate și administrația Complexului Energetic Oltenia (CEO) sunt tensionate, după ce reprezentanții angajaților au solicitat acordarea unor compensații de 300.000 de lei pentru fiecare salariat care își va pierde locul de muncă în urma procesului de restructurare, potrivit Realitatea PLUS.
Sindicaliștii cer păstrarea drepturilor prevăzute în actualul Contract Colectiv de Muncă (CCM), care stipulează acordarea a 24 de salarii compensatorii pentru angajații disponibilizați. De cealaltă parte, conducerea Complexului Energetic Oltenia propune reducerea numărului de salarii compensatorii la 12, adică o diminuare cu 50% față de prevederile actuale. Propunerea a fost respinsă de sindicate, care susțin că minerii și energeticienii nu ar trebui să piardă din drepturile negociate anterior.
Sprijin financiar timp de patru ani pentru angajații disponibilizați
Pe lângă plățile compensatorii, reprezentanții salariaților solicită și acordarea unui sprijin financiar lunar, timp de patru ani, pentru angajații care vor fi disponibilizați. Măsura ar urma să le ofere acestora o anumită siguranță financiară și să îi ajute să depășească mai ușor perioada de după pierderea locului de muncă.
Negocierile dintre sindicate și administrația Complexului Energetic Oltenia continuă, iar nivelul compensațiilor și păstrarea drepturilor salariale se numără printre principalele puncte aflate în discuție. Miza este importantă pentru angajații care riscă să își piardă locurile de muncă în cadrul procesului de restructurare a companiei.