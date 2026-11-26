Publicat 26 nov. 2026, 15:50 Actualizat 26 nov. 2026, 15:52

Universitatea „Nicolae Titulescu” din București respinge categoric acuzațiile potrivit cărora în cadrul instituției ar putea fi obținute diplome sau adeverințe de studii în afara condițiilor prevăzute de lege. Reacția vine în urma unui material jurnalistic difuzat recent, în care au fost prezentate informații referitoare la presupusa obținere a unei diplome de licență fără parcurgerea studiilor universitare.

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