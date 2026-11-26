Universitatea „Nicolae Titulescu” din București respinge categoric acuzațiile privind eliberarea nelegală a actelor de studii: „Afirmațiile sunt false și aduc atingere gravă imaginii instituției”
Comunicat Universitatea „Nicolae Titulescu”
Universitatea „Nicolae Titulescu” din București respinge categoric acuzațiile potrivit cărora în cadrul instituției ar putea fi obținute diplome sau adeverințe de studii în afara condițiilor prevăzute de lege. Reacția vine în urma unui material jurnalistic difuzat recent, în care au fost prezentate informații referitoare la presupusa obținere a unei diplome de licență fără parcurgerea studiilor universitare.
Reprezentanții universității susțin că informațiile apărute în spațiul public conțin afirmații false, care afectează imaginea și reputația instituției. Totodată, aceștia subliniază că eliberarea actelor de studii se realizează exclusiv cu respectarea legislației în vigoare.
Potrivit universității, toate diplomele și celelalte acte de studii sunt eliberate în baza Legii învățământului superior nr. 199/2023 și a reglementărilor aplicabile, numai absolvenților care au parcurs integral programele de studii și au promovat examenele de licență sau de disertație. De asemenea, diplomele emise pot fi verificate în Registrul Matricol Unic.
Instituția precizează că eliberarea actelor de studii se face pe bază de programare, solicitată prin intermediul site-ului universității, iar documentele sunt înmânate numai după verificarea identității și a dreptului solicitantului de a le primi.
Universitatea invocă precizările Parchetului: nu există probe privind implicarea angajaților instituției
În susținerea poziției sale, Universitatea „Nicolae Titulescu” face trimitere la comunicatul emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul București la data de 25 noiembrie 2026, în care procurorii precizează că, până în prezent, nu au fost identificate probe privind implicarea unor persoane din cadrul instituției în presupusa activitate infracțională.
„Referitor la relatările mass-media care vizează presupusa obținere a unor acte de studii sau adeverințe în afara cadrului legal, Universitatea „Nicolae Titulescu“ din București respinge categoric acuzațiile privind eliberarea nelegală a actelor de studii.
Poziția Universității „Nicolae Titulescu“ referitoare la informațiile difuzate în reportajul Observator Antena 1 din 23 noiembrie 2026 și preluate ulterior de mai multe publicații este că materialele conțin afirmații false, care aduc atingere gravă imaginii și reputației instituției.
În sprijinul susținerii noastre facem trimitere la conținutul comunicatului emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în data de 25 noiembrie 2026, conform căruia [(alin. (5)]:
„Din probele administrate până în prezent nu a rezultat că inculpata a efectuat demersurile promise, iar beneficiarul pretinsei diplome de licență nu figurează în evidențele universității, pe numele său nefiind emisă o asemenea diplomă. De asemenea, nu au rezultat probe că în activitatea infracțională a inculpatei ar fi implicate persoane din cadrul universității“.
Ce au stabilit procurorii în dosarul de trafic de influență
Potrivit comunicatului Parchetului de pe lângă Tribunalul București, o femeie este cercetată pentru trafic de influență, după ce ar fi pretins și primit bani de la o persoană, promițând că va interveni pe lângă funcționari ai Universității „Nicolae Titulescu” pentru obținerea unei diplome de licență fără ca beneficiarul să fi urmat cursurile universitare sau să fi susținut examenele necesare.
Faptele ar fi avut loc în perioada 15 octombrie – 11 noiembrie 2026. Conform anchetatorilor, femeia s-ar fi prezentat în mod mincinos drept cadru didactic al universității și ar fi pretins că are influență asupra funcționarilor instituției.
În acest context, inculpata ar fi solicitat suma de 14.000 de lei, primită la 22 octombrie prin intermediul unei alte persoane, și încă 2.000 de lei, pe care i-ar fi primit personal la 28 octombrie. Ulterior, ar fi solicitat alte sume de bani, care nu i-au mai fost remise.
Banii ar fi fost ceruți în schimbul promisiunii că femeia va interveni pentru crearea aparenței că beneficiarul diplomei ar fi urmat cursurile universitare, ar fi promovat examenele și ar fi întocmit lucrarea de licență.
Procurorii au precizat însă că nu au identificat dovezi că promisiunile ar fi fost puse în practică și nici că persoane din cadrul universității ar fi participat la activitatea infracțională.
Inculpata a fost plasată sub control judiciar
La data de 12 noiembrie 2026, femeia a fost reținută pentru 24 de ore. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă și a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Dosarul a fost deschis în urma unei sesizări formulate de un jurnalist al postului Antena 1, care obținuse informațiile inițiale în cadrul unei anchete jurnalistice.
Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare.
În finalul comunicatului, procurorii reamintesc că punerea în mișcare a acțiunii penale și dispunerea măsurilor preventive nu reprezintă o dovadă a vinovăției, ci etape procedurale care permit administrarea probelor, cu respectarea prezumției de nevinovăție.
Comunicatul integral al Parchetului de pe lângă Tribunalul București:
„La data de 12.11.2026, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală împotriva unei inculpate, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.
În baza mijloacelor de probă administrate procurorii au reținut, în esență, următoarea situație de fapt:
În perioada 15.10.2026-11.11.2026, inculpata, lăsând să se creadă că are influență asupra funcționarilor publici din cadrul Universității ‘Nicolae Titulescu’ din București și prezentându-se sub o identitatea falsă și în mod mincinos drept cadru didactic al acestei instituții, a pretins și primit mai multe sume de bani de la o persoană, în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă funcționarii universității pentru obținerea unei diplome de licență, fără ca titularul să fi urmat cursurile universitare sau să fi susținut examenele aferente.
În acest sens, inculpata a solicitat suma de 14.000 de lei, pe care a primit-o la data de 22.10.2026 printr-un intermediar, precum și suma de 2.000 de lei, pe care a primit-o personal la data de 28.10.2026. De asemenea, inculpata a solicitat și suma de 1.500 de lei, precum și alte sume neindividualizate, care nu i-au mai fost remise efectiv. Sumele au fost pretinse și, după caz, primite pentru ca inculpata să își exercite pretinsa influență asupra persoanelor competente pentru efectuarea unor demersuri în scopul creării aparenței că titularul diplomei ce urma să fie eliberată a urmat cursurile universității, a promovat examenele și a întocmit lucrarea de licență.
„Din probele administrate până în prezent nu a rezultat că inculpata a efectuat demersurile promise, iar beneficiarul pretinsei diplome de licență nu figurează în evidențele universității, pe numele său nefiind emisă o asemenea diplomă. De asemenea, nu au rezultat probe că în activitatea infracțională a inculpatei ar fi implicate persoane din cadrul universității.”
La data de 12.11.2026, inculpata a fost reținută pentru 24 de ore, iar judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a respins propunerea de arestare preventivă formulată de procuror și a dispus luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Dosarul a fost înregistrat ca urmare a unei sesizări făcute de un jurnalist al postului de televiziune Antena 1, care a obținut informațiile inițiale în cadrul unei anchete jurnalistice.
Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare.
Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale și dispunerea măsurilor preventive reprezintă etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activități care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.”
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