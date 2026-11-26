Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 26 nov. 2026, 16:10

Datoria Ministerului Agriculturii a ajuns la 1,5 miliarde de lei, după ce au fost lansate scheme de sprijin pentru fermieri fără să existe și fondurile necesare. Florin Barbu spune că instituția are nevoie de cel puțin un miliard de lei pentru a acoperi plățile promise.

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