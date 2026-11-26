Datorie uriașă la Ministerul Agriculturii. Instituția trebuie să achite 1,5 miliarde de lei, Florin Barbu acuză promisiunile făcute fermierilor fără acoperire financiară
Florin Barbu. Foto: Facebook
Datoria Ministerului Agriculturii a ajuns la 1,5 miliarde de lei, după ce au fost lansate scheme de sprijin pentru fermieri fără să existe și fondurile necesare. Florin Barbu spune că instituția are nevoie de cel puțin un miliard de lei pentru a acoperi plățile promise.
Ministerul Agriculturii se confruntă cu obligații financiare de 1,5 miliarde de lei, după ce au fost puse în aplicare mecanisme de sprijin pentru fermieri fără ca sumele necesare să fie incluse în buget. Ministrul Florin Barbu atrage atenția asupra riscului ca lipsa finanțării să genereze inclusiv conflicte juridice între instituție și agricultorii care au depus documentele pentru a beneficia de ajutoarele de stat.
Declarațiile au fost făcute joi, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Palatul Victoria. Ministrul a precizat că nu dorește să îi acuze pe foștii ocupanți ai funcției, însă consideră că lansarea unor programe de sprijin fără asigurarea resurselor financiare creează probleme serioase.
„În momentul de față, Ministerul Agriculturii a fost lăsat cu o datorie de 1,5 miliarde de lei. Nu vreau să acuz colegii mei care au fost miniștri, dar să pui fermierii pe drumuri, să le dai speranțe, să scoți anumite scheme de ajutor de stat - și aici vorbim în sectorul de porc, în sectorul bovin din România - și să nu ai prevederi bugetare și să faci o evaluare a acestor documente depuse de către fermieri... poate crea mari litigii între Ministerul Agricultorii și fermierii români”, a spus Florin Barbu.
Fostul premier, indicat drept responsabil pentru lipsa banilor
Ministrul Agriculturii a explicat că o parte dintre mecanismele de susținere au fost lansate în perioada în care Tanczos Barna ocupa interimar această funcție. Potrivit lui Barbu, programele respective nu au avut însă și alocări bugetare care să permită achitarea sumelor către beneficiari.
Oficialul a ținut să precizeze că nu îl consideră responsabil pe fostul ministru interimar, ci pe fostul prim-ministru, în contextul hotărârilor de guvern referitoare la distribuirea banilor din Fondul de rezervă.
„Nu este el de vină, este domnul prim-ministru, pentru hotărârile de guvern privind alocarea din Fondul de rezervă; așa cum a legiferat Parlamentul României de a acorda aceste sume fermierilor români, nu au fost puse în Guvernul României și în bugetul Ministerului Agriculturii. Noi nu trebuie să ne dezamăgim fermierii. Noi nu trebuie să le dăm speranțe fără să avem surse financiare. Noi trebuie să avem un dialog corect și să le explicăm, așa cum am făcut și astăzi în ședința de Guvern, unde avem sursele necesare, de 314 milioane de lei pentru a plăti diferența de cost la îngrășământ utilizat în agricultură”, a declarat ministrul.
Ministerul are nevoie de cel puțin un miliard de lei pentru a acoperi plățile
Pentru a putea achita ajutoarele promise agricultorilor și pentru a încheia anul cu obligațiile financiare acoperite, Ministerul Agriculturii are nevoie de o suplimentare de cel puțin un miliard de lei, a mai afirmat Florin Barbu.
Ministrul a subliniat că solicitarea nu are legătură cu plata salariilor angajaților, instituția reușind să reducă semnificativ cheltuielile aferente acestui capitol. El a amintit că reorganizarea ministerului a fost realizată înaintea altor instituții, iar economia obținută la fondul de salarii a depășit procentul de reducere solicitat.
„Ministerul Agriculturii a fost primul minister care a făcut reorganizarea. Ni s-a dat o diferență să scădem cu 10% fondul de salarii, iar Ministerul Agriculturii a scăzut cu 14%. (...) Sunt convins că domnul prim-ministru, domnul Nazare, domnul vicepremier Neacșu vor lua o decizie și cred că în luna decembrie se vor pune la masă, să vedem cum putem acoperi aceste găuri lăsate. Ori din Fondul de rezervă, ori printr-o rectificare bugetară”, a afirmat ministrul Agriculturii.
Ce buget ar putea primi agricultura românească în următorii ani
În cadrul aceleiași conferințe de presă, Florin Barbu a vorbit și despre viitoarele alocări destinate Politicii Agricole Comune. Ministrul s-a declarat încrezător că bugetul european pentru acest domeniu va crește în următorul exercițiu financiar multianual, comparativ cu perioada 2021-2027.
Șeful de la Agricultură a precizat că își dorește o finanțare consistentă pentru Politica Agricolă Comună și a dat asigurări că viitoarele alocări vor depăși nivelul actual.
„În calitatea mea de ministru, îmi doresc un buget foarte mare pentru politica agricolă comună. Dar ce pot să vă garantez aici, astăzi, este că va fi mai mare decât cel din 2021-2027”, a spus Florin Barbu.
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