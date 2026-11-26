Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs în zona seismică Vrancea, în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, a generat peste 800 de dosare de daună la Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM, fosta PAID România). Numărul solicitărilor ar putea depăși 1.000, însă pagubele reale ar putea fi mult mai mari, în condițiile în care aproximativ 75% dintre locuințele din România nu au asigurare obligatorie, potrivit datelor societății de asigurare-reasigurare din România.
Potrivit datelor PADROM, citate de Economica.Net, până în seara zilei de miercuri, 25 noiembrie, au fost efectuate constatări în 410 dosare, fapt ce reprezintă aproximativ 49% din total. Rezerva constituită pentru daunele avizate, dar încă neachitate, depășește 9,2 milioane de lei.
Aceeași sursă menționează și că până în prezent a fost plătită o singură despăgubire, în valoare de 3.412 lei, pentru o locuință din județul Prahova. Nu au fost înregistrate cazuri de daună totală. Valoarea finală a despăgubirilor va fi stabilită după evaluarea tuturor pagubelor.
Unde au fost constituite cele mai multe dosare de daună
Cele mai multe solicitări de despăgubire au fost înregistrate în Galați (106 dosare), București (96), Buzău (89), Ilfov (70), Vrancea (66) și Iași (55), urmate de Constanța și Prahova, cu câte 37, Brăila (35), Dolj (33), Bacău (30), Vaslui (22), Brașov și Covasna, cu câte 17, Argeș (15), Giurgiu și Ialomița, cu câte 13, Olt (12), Călărași și Mehedinți, cu câte 11, Dâmbovița (9), Tulcea (7) și Botoșani (6). Alte 27 de dosare provin, cumulat, din restul județelor.
În ceea ce privește rezervele pentru plata despăgubirilor, cele mai mari sume au fost constituite pentru Buzău (1,17 milioane de lei), Galați (1,12 milioane de lei), București (aproximativ 956.000 de lei) și Vrancea (827.000 de lei). Distribuția dosarelor arată că efectele materiale ale seismului au fost resimțite pe o suprafață extinsă a țării, inclusiv în județe aflate la distanță considerabilă de epicentru.
Trei sferturi dintre locuințele din România nu au asigurare PAD
Numărul dosarelor înregistrate de PADROM nu reflectă amploarea totală a pagubelor, ci doar situațiile notificate în baza polițelor obligatorii de asigurare a locuințelor.
Potrivit datelor oficiale ale companiei, la sfârșitul lunii octombrie 2026 erau în vigoare 2.539.697 de polițe PAD, ceea ce reprezintă doar 24,95% din fondul locativ național. Astfel, aproximativ 7,6 milioane de locuințe nu beneficiază de această protecție financiară.
În aceste condiții, numărul imobilelor afectate de cutremur ar putea ajunge la ordinul miilor. O estimare exactă este dificilă, deoarece gradul de asigurare diferă de la un județ la altul. De asemenea, existența unui dosar de daună nu înseamnă automat că locuința are probleme la structura de rezistență. Gravitatea eventualelor degradări structurale poate fi stabilită doar prin evaluări tehnice de specialitate.
Cât de pregătiți sunt românii pentru un cutremur: doar 17% au economii suficiente - STUDIU
Un studiu IRES, realizat la solicitarea Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) și prezentat chiar în ziua cutremurului, arată că 76% dintre români consideră că locuințele lor sunt rezistente la seisme. Cu toate acestea, numai 17% cred că au economii suficiente pentru a face față financiar unui dezastru. Totodată, deși 88% dintre respondenți susțin că știu cum să reacționeze în cazul unui cutremur, doar 44% au stabilit un plan de acțiune împreună cu familia, iar 40% au pregătit un kit de prim ajutor.
UNSAR a mai anunțat că, în 2025, asigurătorii membri ai organizației au plătit despăgubiri pentru 130 de dosare privind locuințe afectate de cutremure, chiar și în lipsa unor seisme majore.
Ce magnitudine a avut cutremurul din 17 spre 18 noiembrie
Seismul care a zguduit România în noaptea de 17 spre 18 noiembri, la ora 02:48, s-a produs în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 107,1 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).
Cutremurul a avut magnitudinea de 5,7 și a fost resimțit în numeroase regiuni din România, dar și în străinătate. Acesta este cel mai puternic seism înregistrat în țara noastră după cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs în județul Gorj, la 14 februarie 2023.