Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 nov. 2026, 11:32

Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs în zona seismică Vrancea, în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, a generat peste 800 de dosare de daună la Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM, fosta PAID România). Numărul solicitărilor ar putea depăși 1.000, însă pagubele reale ar putea fi mult mai mari, în condițiile în care aproximativ 75% dintre locuințele din România nu au asigurare obligatorie, potrivit datelor societății de asigurare-reasigurare din România.

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