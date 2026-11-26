Lucrările la Magistrala M6 de metrou, proiectul care va lega Bucureștiul de Aeroportul Henri Coandă, au ajuns la un progres fizic de 80% pe secțiunea de sud și de 36% pe cea de nord. Ministrul Transporturilor a prezentat stadiul șantierului și calendarul estimat pentru finalizarea lucrărilor de structură.
Proiectul Magistralei M6 de metrou, care va extinde rețeaua subterană din București până la Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni, a înregistrat progrese importante pe șantier, însă ritmul de execuție diferă între cele două secțiuni ale traseului. Potrivit datelor prezentate joi de ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ștefan Ovidiu Popa, lucrările au ajuns la 80% pe tronsonul de sud și la 36% pe cel de nord.
Întregul traseu va avea 14,2 kilometri și va cuprinde 12 stații, împărțite în două sectoare. Ministrul a prezentat pe pagina sa de Facebook situația lucrărilor și stadiul înregistrat pe fiecare dintre acestea.
„Progres bun pe șantierul Magistralei M6 de metrou, legătura care va aduce rețeaua de metrou din București până la Aeroportul Internațional Henri Coandă - Otopeni. Traseul total are 14,2 km și 12 stații, împărțit în două secțiuni: Secțiunea de Sud (1 Mai - Tokyo): 6,6 km, 6 stații - progres fizic 80%; Secțiunea de Nord (Tokyo - Aeroport Otopeni): 7,6 km, 6 stații - progres fizic 36%”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.
Unde lucrează utilajele de forare pe secțiunea de sud
Pe tronsonul 1 Mai – Tokyo, care măsoară 6,6 kilometri și cuprinde șase stații, ambele utilaje TBM folosite la forarea tunelurilor își continuă activitatea. O parte dintre tunelurile de pe traseu au fost deja finalizate, iar echipele de pe șantier lucrează în prezent la alte interstații.
Mai exact, au fost încheiate lucrările la tunelurile de pe traseul Tokyo – Aeroport Băneasa – Gara Băneasa și Piața Montreal. În această etapă, intervențiile continuă între stațiile Expoziției și Pajura, pe linia 2, respectiv între Piața Montreal și Expoziției, pe linia 1.
Utilajele TBM au început activitatea și pe secțiunea de nord
Pe tronsonul Tokyo – Aeroport Otopeni, cu o lungime de 7,6 kilometri și șase stații, utilajele de forare au intrat, de asemenea, în activitate. Potrivit ministrului Transporturilor, pe una dintre liniile de metrou se lucrează deja pe segmentul dintre stațiile Bruxelles și Paris, în timp ce al doilea utilaj este pregătit pentru a începe forarea pe același tronson.
Când trebuie finalizate lucrările de structură la Magistrala M6
Calendarul prezentat de ministrul Transporturilor prevede încheierea lucrărilor de structură pentru întreaga Magistrală 6 în prima parte a anului 2029. Proiectul este așteptat de mult timp atât de locuitorii Capitalei, cât și de cei din nordul județului Ilfov, care vor beneficia de legătura directă cu aeroportul.
„Lucrările de structură ale întregii Magistrale 6 trebuie să fie finalizate în prima parte a anului 2029. Este o lucrare așteptată de mulți ani atât de bucureșteni, cât și de locuitorii din nordul județului Ilfov”, a mai scris ministrul Transporturilor pe pagina sa de socializare.