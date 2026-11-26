Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 26 nov. 2026, 18:08

Lucrările la Magistrala M6 de metrou, proiectul care va lega Bucureștiul de Aeroportul Henri Coandă, au ajuns la un progres fizic de 80% pe secțiunea de sud și de 36% pe cea de nord. Ministrul Transporturilor a prezentat stadiul șantierului și calendarul estimat pentru finalizarea lucrărilor de structură.

Distribuie articolul