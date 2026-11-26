Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 26 nov. 2026, 16:36

Eliminarea cuștilor din fermele europene revine în atenția instituțiilor UE după o decizie a Tribunalului Uniunii Europene. Comisia Europeană trebuie să prezinte un calendar actualizat pentru măsurile legislative promise, după ce a depășit termenul inițial.

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