UE vrea să interzică creșterea animalelor în cuști. O decizie a Tribunalului European grăbește schimbarea
UE vrea să interzică creșterea animalelor în cuști. Foto: magnific.com
Eliminarea cuștilor din fermele europene revine în atenția instituțiilor UE după o decizie a Tribunalului Uniunii Europene. Comisia Europeană trebuie să prezinte un calendar actualizat pentru măsurile legislative promise, după ce a depășit termenul inițial.
Creșterea animalelor în cuști se află din nou în centrul atenției la nivel european, după ce Tribunalul Uniunii Europene a constatat că executivul comunitar nu și-a îndeplinit obligațiile asumate în privința eliminării acestui sistem de creștere. Instituția trebuie să stabilească un calendar actualizat pentru măsurile legislative pe care intenționează să le adopte, după ce a depășit termenul inițial anunțat în urmă cu cinci ani.
Hotărârea a fost pronunțată pe 25 noiembrie 2026, în dosarul T-151/24, deschis în urma acțiunii reprezentanților inițiativei cetățenești europene „Opriți era cuștilor” (End the Cage Age). Aproximativ 1,4 milioane de cetățeni europeni au susținut această campanie, solicitând adoptarea unor legi care să interzică folosirea cuștilor pentru anumite specii și categorii de animale crescute în ferme.
În iunie 2021, Comisia Europeană anunțase că va veni cu o propunere legislativă până la sfârșitul anului 2023, prin care să fie eliminată treptat utilizarea cuștilor pentru toate speciile vizate de inițiativă. Termenul a trecut însă fără ca proiectul legislativ promis să fie prezentat.
În noiembrie 2023, organizatorii campaniei au cerut Comisiei să își confirme intenția de a continua demersul și să comunice un nou calendar. Executivul comunitar și-a reafirmat în februarie 2024 intenția de a acționa, însă nu a stabilit un alt termen pentru prezentarea propunerii legislative.
Tribunalul a constatat că această omisiune contravine obligațiilor instituției, prevăzute de regulamentul privind inițiativele cetățenești europene și interpretate în lumina principiului bunei administrări. Judecătorii au subliniat că obligația de a prezenta un calendar nu este limitată în timp și continuă atât timp cât Comisia își menține intenția de a lua măsuri în urma unei inițiative cetățenești.
Instanța a respins însă o altă solicitare a organizatorilor, referitoare la accesul la dosarul intern al Comisiei.
Găinile, puii și porcii, primele animale vizate de noile măsuri
Potrivit calendarului prezentat de Comisia Europeană, până la sfârșitul anului viitor ar trebui să fie înaintat un proiect care să vizeze găinile ouătoare și puii crescuți pentru carne.
Pentru sectorul creșterii porcilor, propunerea legislativă este programată pentru al doilea trimestru din 2027, respectiv până în luna iunie a acelui an.
Planurile comunitare prevăd eliminarea cuștilor folosite pentru găini și înlocuirea boxelor individuale destinate porcilor cu spații în care animalele să aibă mai multă libertate de mișcare.
Situația este însă diferită în cazul celorlalte specii crescute în fermele europene. Pentru iepuri, rațe, gâște și viței nu a fost stabilit încă un calendar obligatoriu privind renunțarea la cuști. Euronews menționează și prepelițele printre speciile pentru care nu există, deocamdată, un termen concret de eliminare a acestui sistem de creștere.
Potrivit publicației internaționale, aproximativ 300 de milioane de porci, găini și alte animale de fermă sunt ținute în cuști pe teritoriul Uniunii Europene, în pofida angajamentului asumat de Comisia Europeană în 2021.
Organizațiile pentru protecția animalelor cer un calendar pentru toate speciile
Decizia Tribunalului UE a fost salutată de organizațiile care militează pentru îmbunătățirea condițiilor în care sunt crescute animalele de fermă. Acestea consideră că hotărârea confirmă obligația Comisiei Europene de a ține cont de solicitările cetățenilor care au susținut inițiativa.
Joanna Swabe, director senior de afaceri publice la Humane World for Animals Europe, a declarat că verdictul instanței reprezintă o confirmare a faptului că instituțiile europene nu pot ignora solicitările formulate de milioane de cetățeni.
„Această decizie a Tribunalului Uniunii Europene confirmă fără echivoc faptul că executivul european nu poate ignora milioanele de cetățeni care au cerut să se pună capăt creșterii animalelor de fermă în cuști”, a declarat Joanna Swabe.
Organizația solicită Comisiei Europene să publice fără alte întârzieri un calendar care să cuprindă toate speciile vizate de inițiativa cetățenească, nu doar găinile și porcii pentru care există deja termene orientative.
Reprezentanții organizației atrag atenția că eliminarea cuștilor trebuie să vizeze întreaga categorie de animale inclusă în campania europeană, astfel încât iepurii, vițeii, rațele și gâștele să nu rămână în afara viitoarelor reglementări.
Alte 1,5 milioane de europeni cer interzicerea fermelor de blănuri
Întârzierile Comisiei Europene în privința protecției animalelor nu se limitează la inițiativa „Opriți era cuștilor”. Executivul comunitar a depășit termenul stabilit și pentru un alt angajament, referitor la interzicerea fermelor de blănuri și a comercializării produselor obținute din blană în Uniunea Europeană.
În decembrie 2023, Comisia a anunțat că va comunica până în martie 2026 ce măsuri intenționează să adopte ca răspuns la inițiativa cetățenească „Europa fără blănuri” (Fur Free Europe).
Campania a strâns 1.502.319 de semnături validate, iar cetățenii au solicitat interzicerea creșterii animalelor în ferme pentru obținerea blănurilor, precum și a introducerii pe piața comunitară a blănurilor și produselor provenite de la aceste animale.
Conform angajamentului inițial, Comisia trebuia să analizeze posibilitatea unei interdicții, ținând cont inclusiv de o evaluare științifică privind bunăstarea animalelor și de impactul economic și social al unei asemenea măsuri. Termenul pentru comunicarea concluziilor a fost stabilit pentru martie 2026.
La opt luni după expirarea acestui termen, organizația Humane World for Animals arată că executivul comunitar nu și-a prezentat încă decizia finală. De altfel, Comisia a confirmat în iulie 2026, într-un răspuns oficial adresat Parlamentului European, că pregătește comunicarea privind inițiativa „Europa fără blănuri” și că procesul este încă în desfășurare.
Organizația consideră că argumentele Tribunalului Uniunii Europene privind transparența, informarea cetățenilor și buna administrare sunt relevante și pentru acest al doilea demers european. În opinia reprezentanților săi, Comisia trebuie să respecte angajamentele asumate față de cetățenii care au susținut inițiativele și să comunice fără alte întârzieri măsurile pe care intenționează să le adopte.
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