Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 3 milioane de lei, a fost câștigat la tragerea de joi. Biletul norocos a fost cumpărat dintr-o agenție din județul Călărași și a costat doar 16,50 lei.
Un câștig Loto 6/49 în valoare de 3,029 milioane de lei, echivalentul a peste 567.000 de euro, a fost obținut la tragerea de joi. Loteria Română a anunțat că biletul care a adus premiul de categoria I a fost jucat la o agenție din Lehliu-Gară, județul Călărași.
Biletul norocos a costat 16,50 lei și a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49. Astfel, un jucător care a investit o sumă relativ mică a reușit să câștige marele premiu pus în joc la această extragere.
Loto 6/49: 6, 34, 36, 8, 39, 38
Noroc: 7 0 5 4 5 4 7
Joker: 44, 31, 1, 19, 42 + Joker 3
Noroc Plus: 9 5 2 8 5 5
Loto 5/4: 39, 1, 27, 10, 32, 7
Al cincilea câștig de categoria I din acest an
Premiul obținut joi reprezintă al cincilea câștig de categoria I înregistrat la Loto 6/49 de la începutul anului 2026.
Cea mai recentă extragere la care fusese acordat marele premiu a avut loc pe 12 noiembrie 2026. Atunci, câștigătorul a încasat 5,226 milioane de lei.
Cât timp are câștigătorul la dispoziție pentru a revendica banii
Persoana care a cumpărat biletul câștigător are la dispoziție 90 de zile, calculate de la data tragerii, pentru a-și revendica premiul.
Termenul este prevăzut în Regulamentul privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional.