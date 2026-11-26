Un cutremur devastator, un incendiu sau o situație de criză ne-ar putea obliga să ne părăsim locuințele în doar câteva minute. Iar în astfel de momente, un simplu rucsac ne-ar putea salva viața. Specialiștii recomandă ca fiecare familie să aibă pregătit un rucsac de urgență, cu provizii și obiecte esențiale pentru cel puțin 72 de ore. Jurnalistul Realitatea PLUS, Cosmina Balint, ne arată ce trebuie să conțină un astfel de rucsac și când trebuie să îl folosim.
Rucsacul de urgență, esențial în cazul unui cutremur sau al unei pene de curent
Un cutremur, o pană generală de curent sau o altă calamitate ne poate pune în situația de a părăsi locuința fără prea mult timp la dispoziție. Pentru astfel de momente, specialiștii recomandă să avem pregătit în casă un rucsac de urgență, cu obiectele și proviziile de care am putea avea nevoie în primele zile după producerea unui eveniment major.
Acesta trebuie să poată fi luat rapid, astfel încât evacuarea să nu fie întârziată de căutarea documentelor, a medicamentelor sau a altor lucruri indispensabile. Conținutul trebuie ales astfel încât să ne asigure resursele necesare pentru aproximativ 72 de ore, până când echipele de salvare ar putea ajunge la noi.
Medicamente, acte și bani cash, printre lucrurile care nu trebuie să lipsească
Unul dintre primele elemente care trebuie puse în rucsac este trusa medicală. Aceasta ar trebui să conțină bandaje, garouri și alte materiale de care am putea avea nevoie pentru acordarea primului ajutor, dar și medicamentele pe care le folosim în mod obișnuit sau de care știm că avem nevoie.
La fel de importante sunt documentele personale. Specialiștii recomandă să avem copii ale actelor de identitate, ale certificatelor de naștere și ale documentelor medicale, pentru a putea dovedi identitatea și pentru a avea la dispoziție informațiile necesare în cazul unei situații de urgență.
Banii în numerar reprezintă un alt element care nu trebuie ignorat. Într-o situație de criză, bancomatele ar putea să nu funcționeze, iar plățile electronice ar putea deveni indisponibile. Din acest motiv, este indicat să păstrăm în rucsac o sumă de bani cash.
Ce trebuie să conțină kitul de supraviețuire
Pe lângă trusa medicală și documente, rucsacul trebuie să includă și un kit de supraviețuire, cu obiecte care pot deveni esențiale atunci când accesul la resurse obișnuite este limitat.
Printre acestea se numără un briceag multifuncțional, o funie și o pătură pentru protecție împotriva hipotermiei. De asemenea, este recomandată o lanternă frontală, utilă în cazul unei pene de curent sau atunci când trebuie să ne deplasăm în condiții de vizibilitate redusă.
Apa și alimentele care pot fi păstrate o perioadă îndelungată sunt alte componente importante. Conservele și produsele cu termen mare de valabilitate pot asigura hrana necesară în primele zile, când aprovizionarea ar putea fi dificilă.
Rucsacul trebuie completat cu haine de schimb și obiecte de igienă personală, astfel încât să putem face față condițiilor dificile până la restabilirea situației sau până la intervenția salvatorilor.
Unde trebuie păstrat rucsacul de urgență
Nu este suficient să pregătim toate aceste obiecte dacă rucsacul nu poate fi găsit și luat rapid atunci când apare o situație de criză. Acesta trebuie păstrat într-un loc accesibil din locuință, de preferat într-o încăpere în care să nu fie blocat de alte obiecte.
Scopul este ca, în momentul în care evacuarea devine necesară, să îl putem lua imediat și să părăsim locuința fără întârzieri. Un rucsac pregătit din timp poate face diferența în primele 72 de ore, când accesul la apă, hrană, medicamente și alte resurse ar putea fi limitat.