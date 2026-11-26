Publicat 26 nov. 2026, 19:57 Actualizat 26 nov. 2026, 19:58

Un cutremur devastator, un incendiu sau o situație de criză ne-ar putea obliga să ne părăsim locuințele în doar câteva minute. Iar în astfel de momente, un simplu rucsac ne-ar putea salva viața. Specialiștii recomandă ca fiecare familie să aibă pregătit un rucsac de urgență, cu provizii și obiecte esențiale pentru cel puțin 72 de ore. Jurnalistul Realitatea PLUS, Cosmina Balint, ne arată ce trebuie să conțină un astfel de rucsac și când trebuie să îl folosim.

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