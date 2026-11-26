Cazul primarului din Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, readuce în atenție legăturile dintre lumea interlopă și mediile de afaceri. Psihologul criminalist Tudorel Butoi vorbește despre mecanismele prin care ar fi folosiți intermediari pentru șantaj, amenințări și obținerea unor avantaje.
Cazul primarului municipiului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, care a relatat că ar fi fost atras într-un apartament din București, imobilizat și amenințat cu moartea, readuce în discuție metodele prin care pot fi exercitate presiuni pentru obținerea unor avantaje. Psihologul criminalist Tudorel Butoi a comentat la Realitatea PLUS acest tip de fenomen și a explicat cum ajung să se intersecteze interesele unor oameni de afaceri cu cele ale persoanelor din lumea interlopă.
Acesta susține că infractorii cu antecedente pot fi folosiți pentru exercitarea unor presiuni, în timp ce oamenii de afaceri pot apela la astfel de persoane pentru a-și atinge obiectivele prin amenințări, șantaj sau violență.
Fuziunea dintre criminalitatea organizată și cea cu gulere albe
Tudorel Butoi a descris modul în care cele două medii ajung să colaboreze și să-și unească interesele pentru obținerea unor sume de bani sau pentru rezolvarea unor situații în afara cadrului legal.
Psihologul criminalist vorbește despre noi cazuri de răpire și sechestrare
În opinia lui Tudorel Butoi, astfel de colaborări pot duce la comiterea unor infracțiuni grave, inclusiv răpiri și sechestrări de persoane, în care sunt solicitate recompense în bani. Acesta a făcut referire și la probele care pot lega suspecții de locul în care s-ar fi produs faptele, precum și la rolul expertizelor criminalistice.
Rolul femeilor folosite pentru atragerea victimelor
Butoi a vorbit și despre folosirea femeilor în anumite operațiuni ale grupărilor infracționale, descriindu-le drept persoane care pot fi implicate în apropierea de potențialele victime și în crearea unui anumit decor la întâlnirile de afaceri.
Avertismentul lui Tudorel Butoi privind folosirea atracției sexuale
Tudorel Butoi a susținut că atracția erotică și prestația sexuală pot deveni instrumente folosite în astfel de contexte. Acesta a lansat și un avertisment privind atenția pe care polițiștii ar trebui să o acorde persoanelor implicate în asemenea activități.
Cum ar fi fost sechestrat primarul din Baia Mare
Primarul municipiului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, a făcut dezvăluiri în exclusivitate la Realitatea PLUS despre presiunile, amenințările și tentativele de șantaj la care susține că ar fi fost supus timp de aproximativ doi ani. Edilul a povestit că ar fi fost atras într-un apartament închiriat din București, unde trei bărbați l-ar fi imobilizat, i-ar fi pus căluș în gură și l-ar fi amenințat cu moartea. Potrivit relatării sale, agresorii ar fi încercat să-l determine să intervină în favoarea unor persoane care ar fi realizat construcții ilegale în Baia Mare.
Potrivit declarațiilor edilului, presiunile ar fi început cu mult înaintea incidentului din Capitală. Acestea s-ar fi manifestat prin intermediari, amenințări și tentative repetate de a obține favoruri administrative. Dăncuș susține că a refuzat constant să încalce legea, iar acest lucru ar fi declanșat o campanie de intimidare îndreptată inclusiv împotriva familiei sale.
Cum ar fi fost atras edilul într-un apartament din București
Ioan Doru Dăncuș a relatat că întâlnirea din Capitală ar fi fost organizată prin intermediul unei foste angajate a Primăriei Baia Mare. Aceasta l-ar fi invitat într-un apartament, sub pretextul că vrea să-i ofere informații despre situația din instituție în perioada mandatului fostului primar.
Femeia i-ar fi cerut și sprijinul pentru a reveni la Baia Mare, după ce participase la un concurs de recrutare organizat de administrația locală, însă nu obținuse postul. Primarul susține că, după ce a refuzat să o ajute, ar fi început o serie de acțiuni de intimidare.