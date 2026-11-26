Publicat 26 nov. 2026, 18:52 Actualizat 26 nov. 2026, 18:57

Cazul primarului din Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, readuce în atenție legăturile dintre lumea interlopă și mediile de afaceri. Psihologul criminalist Tudorel Butoi vorbește despre mecanismele prin care ar fi folosiți intermediari pentru șantaj, amenințări și obținerea unor avantaje.

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