Un incendiu a izbucnit în noaptea de 26 noiembrie 2026, într-un apartament situat pe strada Smaraldului din municipiul Constanța. La intervenție au participat mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea, mobilizate pentru stingerea flăcărilor și gestionarea situației.
Pentru intervenție au fost trimise trei autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autoscară, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, precum și două echipaje SMURD.
10 locatari au reulit să se salveze fugind pe scări
Potrivit informațiilor transmise de ISU Dobrogea, pompierii au reușit să localizeze incendiul, iar ulterior au anunțat lichidarea acestuia. După stingerea flăcărilor, echipele de intervenție au continuat operațiunile pentru evacuarea fumului și înlăturarea efectelor negative produse de incendiu.
În timpul intervenției, 10 persoane s-au evacuat singure din imobil, în timp ce o altă persoană a fost evacuată de echipele de salvatori.
Două femei au primit îngrijiri medicale la fața locului, după ce au suferit atacuri de panică. Din fericire, niciuna dintre acestea nu a necesitat transportul la spital.
Mobilier și bunuri distruse de flăcări
Incendiul a afectat mobilierul și alte bunuri materiale din apartament, pe o suprafață de aproximativ 12 metri pătrați.
În urma intervenției, situația a fost adusă sub control, iar pompierii au finalizat operațiunile de stingere și de înlăturare a efectelor produse de incendiu. Împrejurările exacte în care a izbucnit focul urmează să fie stabilite.