Scris de Iulian Budusan Publicat: 27 nov. 2026, 08:24

Un incendiu a izbucnit în noaptea de 26 noiembrie 2026, într-un apartament situat pe strada Smaraldului din municipiul Constanța. La intervenție au participat mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea, mobilizate pentru stingerea flăcărilor și gestionarea situației.

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