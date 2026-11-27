Blocul Național Sindical (BNS) respinge perspectiva menținerii înghețării veniturilor până în 2031. Organizația sindicală consideră că o asemenea măsură ar transfera în continuare povara echilibrării finanțelor publice asupra salariaților și pensionarilor, în condițiile în care inflația continuă să afecteze puterea de cumpărare. Reacția BNS vine după declarațiile ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, privind posibilitatea prelungirii măsurilor de înghețare a veniturilor până în anul 2031.
Într-o informare publicată vineri, 27 noiembrie, pe pagina oficială de Facebook, Blocul Național Sindical califică această perspectivă ca fiind una „profund îngrijorătoare și inacceptabilă”, atrăgând atenția asupra impactului pe care măsurile de austeritate îl au deja asupra milioane de angajați, pensionari și beneficiari de prestații sociale.
BNS: România are cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană
În argumentația sa, organizația sindicală invocă presiunea tot mai mare exercitată de creșterea prețurilor asupra veniturilor populației. Astfel, potrivit cifrelor prezentate de BNS, România înregistrează o inflație de 7%, comparativ cu media europeană de 4%, ceea ce afectează direct puterea de cumpărare a populației.
Sindicaliștii mai atrag atenția că angajările în sectorul public sunt înghețate din 2022 și că statul suportă costuri tot mai mari pentru finanțarea datoriei publice.
Astfel, potrivit datelor invocate în informarea BNS:
50,6 miliarde de lei au fost plătite de stat pentru dobânzile datoriei publice în primele nouă luni ale anului 2026;
cheltuielile cu dobânzile sunt estimate să ajungă la aproximativ 60 de miliarde de lei în 2026;
inflația din România este de 7%, față de media UE de 4%.
În opinia BNS, este inechitabil ca, în timp ce statul alocă sume considerabile pentru plata dobânzilor la datoria publică, salariaților și pensionarilor să li se ceară să accepte încă cinci ani de restricții privind veniturile.
Pensii înghețate în 2025 și 2026, în ciuda creșterii prețurilor
Un alt punct criticat de Blocul Național Sindical îl reprezintă evoluția pensiilor publice. Organizația amintește că ultima majorare de amploare a pensiilor a avut loc la 1 septembrie 2024, în urma recalculării realizate în baza noii legi a pensiilor. Atunci, valoarea punctului de referință (VPR) a fost stabilită la 81 de lei. Potrivit BNS, aceasta a rămas neschimbată atât în 2025, cât și în 2026, în condițiile în care prețurile au continuat să crească.
Ce solicită Blocul Național Sindical Guvernului
BNS respinge explicit perspectiva înghețării veniturilor până în 2031 și solicită Guvernului să renunțe la această abordare. Totodată, organizația sindicală cere inițierea unui dialog real cu partenerii sociali, în vederea identificării unor soluții pentru echilibrarea finanțelor publice.