Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 nov. 2026, 12:22

Blocul Național Sindical (BNS) respinge perspectiva menținerii înghețării veniturilor până în 2031. Organizația sindicală consideră că o asemenea măsură ar transfera în continuare povara echilibrării finanțelor publice asupra salariaților și pensionarilor, în condițiile în care inflația continuă să afecteze puterea de cumpărare. Reacția BNS vine după declarațiile ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, privind posibilitatea prelungirii măsurilor de înghețare a veniturilor până în anul 2031.

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