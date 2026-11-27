Program special în supermarketuri de Sfântul Andrei și 1 Decembrie
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Zilele libere de Sfântul Andrei și Ziua Națională modifică programul obișnuit al cumpărăturilor. Marile rețele de supermarketuri au stabilit orarul pentru 30 noiembrie și 1 Decembrie, iar clienții trebuie să știe când găsesc magazinele deschise.
Românii care și-au planificat cumpărăturile pentru minivacanța de la sfârșitul lunii noiembrie trebuie să țină cont de programul supermarketurilor. Zilele de 30 noiembrie, când este sărbătorit Sfântul Andrei, și 1 decembrie, Ziua Națională a României, sunt zile libere legale, însă marile lanțuri comerciale nu vor avea neapărat un program identic.
Unele magazine vor funcționa după orarul obișnuit, în timp ce pentru alte unități programul poate varia în funcție de oraș, amplasare sau specificul magazinului. Până în prezent, mai mulți retaileri nu au comunicat modificări oficiale pentru cele două zile.
Iată ce trebuie să știe clienții despre programul magazinelor în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2026.
Programul Auchan de Sfântul Andrei și 1 Decembrie 2026
Clienții care obișnuiesc să facă aprovizionarea din magazinele Auchan trebuie să știe că hipermarketurile rețelei au, în mod normal, un program de funcționare cuprins între orele 07:00 și 22:00. Există însă și locații în care activitatea se desfășoară până la ora 23:00.
Pentru zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie 2026, retailerul nu a anunțat, până la acest moment, schimbări ale orarului obișnuit. Prin urmare, clienții sunt sfătuiți să verifice programul unității la care intenționează să meargă, deoarece pot exista diferențe între magazine.
Carrefour: la ce oră se deschid magazinele în minivacanță
În cazul Carrefour, programul magazinelor diferă în funcție de formatul unității și de localitatea în care aceasta se află. Cele mai multe hipermarketuri își desfășoară activitatea în intervale care încep la ora 08:00 și se încheie la 21:00 sau 22:00.
Există și magazine care deschid mai devreme, la ora 07:00 sau 07:30. Până în prezent, compania nu a comunicat un orar special pentru Sfântul Andrei și Ziua Națională din 2026.
Pentru a evita un drum inutil, cumpărătorii pot consulta programul magazinului dorit pe platforma oficială Carrefour, unde sunt afișate informații în funcție de fiecare locație.
Programul Kaufland pe 30 noiembrie și 1 decembrie
Magazinele Kaufland au, în general, un program extins, însă orele de deschidere și închidere sunt stabilite în funcție de fiecare unitate.
Numeroase magazine din rețea funcționează de luni până sâmbătă în intervalul 07:00–22:00 sau 07:00–22:30.
În ceea ce privește minivacanța de la sfârșitul lunii noiembrie, retailerul nu a anunțat până acum dacă va introduce modificări pentru zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie 2026. Clienții pot verifica orarul actualizat al magazinului din apropiere pe site-ul oficial Kaufland.
Lidl va fi deschis de Sfântul Andrei și Ziua Națională
Cumpărătorii care aleg magazinele Lidl vor putea merge la cumpărături atât pe 30 noiembrie, cât și pe 1 decembrie 2026, potrivit programului unităților verificate.
Magazinele își vor începe activitatea la ora 07:00, iar ora închiderii va fi 21:00 sau 22:00, în funcție de locație.
Pentru a afla intervalul exact de funcționare, clienții pot utiliza instrumentul de localizare a magazinelor disponibil pe site-ul oficial Lidl. Astfel, pot verifica orarul unității în care doresc să facă aprovizionarea în cele două zile libere.
Mega Image și Shop&Go: program diferit de la un magazin la altul
În cazul rețelelor Mega Image și Shop&Go, orarul poate varia considerabil în funcție de amplasarea magazinului. Unele unități au un program prelungit, iar altele funcționează inclusiv non-stop.
Pentru 30 noiembrie și 1 decembrie 2026, compania nu a comunicat deocamdată un program special aplicabil tuturor magazinelor.
Clienții trebuie să verifice individual orarul unității la care intenționează să meargă. Informațiile privind programul și eventualele actualizări sunt disponibile pe platforma oficială Mega Image.
PENNY: ce program au magazinele în cele două zile libere
Magazinele PENNY funcționează, în mod obișnuit, de luni până sâmbătă, între orele 07:30 și 22:00.
În ceea ce privește sărbătorile legale de la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie, retailerul a păstrat anul trecut programul normal atât de Sfântul Andrei, cât și de Ziua Națională.
Pentru minivacanța din 2026, compania nu a publicat încă un anunț oficial privind eventualele modificări ale orarului.
Cumpărătorii care vor să evite aglomerația sau să nu găsească magazinul închis sunt sfătuiți să verifice programul unității din apropiere înainte de a pleca de acasă.
Ce trebuie să știe românii care merg la cumpărături de 1 Decembrie
Programul supermarketurilor poate fi diferit de la o localitate la alta, chiar și în cazul magazinelor aparținând aceleiași rețele. De aceea, orele obișnuite de funcționare nu trebuie considerate automat valabile pentru toate unitățile în zilele de sărbătoare legală.
Cei care au de făcut cumpărături în minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie ar trebui să consulte informațiile actualizate publicate de retaileri. Verificarea programului înainte de plecare este cea mai sigură metodă de a evita drumurile inutile.
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