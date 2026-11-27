Publicat 27 nov. 2026, 12:39 Actualizat 27 nov. 2026, 12:47

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, vineri, 27 noiembrie, un mesaj RO-Alert prin care au fost avertizați cu privire la o posibilă incursiune a dronelor. Alerta a fost emisă după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat o țintă aeriană în apropierea graniței cu România, în nord-estul localității Vâlcove, Ucraina.

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