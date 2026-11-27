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RO-Alert în județul Tulcea! Populația, avertizată după ce radarul MApN a detectat o țintă aeriană în apropierea graniței
Mesaj Ro-Alert
Publicat27 nov. 2026, 12:39
Actualizat27 nov. 2026, 12:47
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, vineri, 27 noiembrie, un mesaj RO-Alert prin care au fost avertizați cu privire la o posibilă incursiune a dronelor. Alerta a fost emisă după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat o țintă aeriană în apropierea graniței cu România, în nord-estul localității Vâlcove, Ucraina.
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