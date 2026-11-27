Scris de Catalina Anghel Publicat: 27 nov. 2026, 13:37

Parcul Pantelimon din București ar putea fi transformat într-un amplu parc tematic de agrement, cu cinci zone dedicate aventurii, sportului, poveștilor și relaxării. Proiectul propune atracții precum tiroliană, telegondolă, trenuleț turistic, skatepark, locuri de joacă și un observator panoramic, într-un concept care pune în valoare natura și deschiderea către Lacul Pantelimon.

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