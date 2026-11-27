Frații Pavăl au început reorganizarea Carrefour România după preluarea grupului francez. O primă schimbare importantă vizează structura juridică a companiei, în timp ce strategia comercială pune accent pe produsele românești și pe colaborarea cu producătorii locali.
Primele modificări în structura Carrefour România au început să apară după ce grupul a fost preluat de familia Pavăl, proprietarii Dedeman. Una dintre societățile prin care fostul acționariat francez administra o parte a rețelei urmează să fie absorbită de Carrefour SA, într-un proces de reorganizare care va duce la dispariția acesteia ca entitate juridică.
În același timp, noua strategie comercială a companiei acordă o atenție sporită produselor românești. Carrefour își propune să cumpere, în măsura posibilităților, direct de la producătorii locali, iar sute de mici afaceri și artizani au deja acces la rețeaua de magazine, informează Profit.ro.
Prima schimbare majoră după preluarea Carrefour de către frații Pavăl
Reorganizarea vizează societatea Supeco Investment, una dintre entitățile prin care grupul francez își desfășura activitatea în România. În urma fuziunii, Carrefour SA își va păstra forma de societate pe acțiuni, în timp ce Supeco Investment va fi dizolvată fără lichidare și radiată din Registrul Comerțului.
Toate activele și pasivele societății Supeco Investment vor trece în patrimoniul Carrefour SA. Astfel, operațiunile care erau administrate prin această companie vor intra direct în structura Carrefour.
Este una dintre primele reorganizări corporative vizibile după ce familia Pavăl a preluat grupul de la fostul acționariat francez. Proprietarii Dedeman simplifică astfel structura juridică prin care sunt gestionate activitățile companiei în România, unde Carrefour funcționa prin mai multe entități.
Carrefour își îndreaptă atenția către producătorii români
Pe lângă modificările din structura companiei, Carrefour continuă să dezvolte o strategie comercială orientată către producătorii locali. Direcția urmărită este creșterea prezenței produselor românești în magazine și realizarea achizițiilor, acolo unde este posibil, direct de la cei care le produc.
Un exemplu al acestei politici este evenimentul organizat în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie. Atunci, 40 de hipermarketuri Carrefour din România vor deveni spații dedicate producătorilor autohtoni, unde cumpărătorii vor putea descoperi produse realizate în propriile unități de producție.
La nivel național, peste 350 de producători și artizani își comercializează produsele prin intermediul magazinelor Carrefour. Oferta cuprinde o gamă variată, de la produse de cofetărie și patiserie până la conserve, lactate, mezeluri, siropuri naturale, miere, uleiuri presate și băuturi artizanale.
Sute de mici producători locali au ajuns în magazinele Carrefour
Aproximativ 300 dintre producătorii care colaborează cu retailerul sunt mici afaceri locale sau de familie, incluse în programul „De aici, de aproape – artizani locali”.
Aceștia furnizează produse magazinelor Carrefour din județele în care își desfășoară activitatea, ceea ce le oferă posibilitatea de a ajunge la cumpărătorii din comunitățile apropiate.
Pentru o parte dintre micii producători, colaborarea s-a extins deja dincolo de județul de origine. Aproximativ 50 de artizani locali au reușit să își introducă produsele și în magazine Carrefour din județele învecinate.