Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 27 nov. 2026, 16:54

Frații Pavăl au început reorganizarea Carrefour România după preluarea grupului francez. O primă schimbare importantă vizează structura juridică a companiei, în timp ce strategia comercială pune accent pe produsele românești și pe colaborarea cu producătorii locali.

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