Reguli dure pentru trotinetele electrice în București. Restricții de vârstă și amenzi de 10.000 de lei

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 oct. 2026, 13:55

Reguli mult mai stricte pentru bucureștenii care folosesc trotinete electrice închiriate. Consiliul General al Municipiului București a aprobat marți, 27 octombrie, un regulament care schimbă condițiile de utilizare a acestora. Vârsta minimă pentru închiriere va fi, în general, de 18 ani, circulația va fi interzisă în mai multe zone, iar parcarea trotinetelor va fi atent controlată. Companiile care nu respectă noile obligații riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Regulamentul va intra în vigoare la 60 de zile de la aprobare.

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