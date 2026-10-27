Reguli dure pentru trotinetele electrice în București. Restricții de vârstă și amenzi de 10.000 de lei
Reguli noi trotinete electrice București
Reguli mult mai stricte pentru bucureștenii care folosesc trotinete electrice închiriate. Consiliul General al Municipiului București a aprobat marți, 27 octombrie, un regulament care schimbă condițiile de utilizare a acestora. Vârsta minimă pentru închiriere va fi, în general, de 18 ani, circulația va fi interzisă în mai multe zone, iar parcarea trotinetelor va fi atent controlată. Companiile care nu respectă noile obligații riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Regulamentul va intra în vigoare la 60 de zile de la aprobare.
Minorii nu vor mai putea închiria trotinete electrice. Cine face excepție de la regula de 18 ani
Noul regulament a fost adoptat de Consiliul General al Capitalei cu 44 de voturi pentru și trei abțineri. Una dintre cele mai importante schimbări îi vizează pe tinerii care folosesc trotinetele electrice puse la dispoziție prin aplicațiile de închiriere. Potrivit documentului, utilizatorii trebuie să aibă cel puțin 18 ani. Companiile vor fi obligate să verifice vârsta clienților, fie prin prezentarea unui act de identitate, fie prin mijloace electronice de identificare.
Există însă și o excepție. Tinerii care au împlinit 16 ani vor putea închiria trotinete electrice dacă dețin un permis de conducere valabil pentru una dintre categoriile AM, A1 sau B1. Noile condiții se aplică exclusiv serviciilor de închiriere a trotinetelor electrice prin platforme online. Persoanele care dețin trotinete personale nu sunt vizate de acest regulament local, însă trebuie să respecte în continuare regulile de circulație prevăzute de Codul rutier.
Adio plimbări cu trotineta pe trotuare și prin parcuri! Zonele în care circulația va fi interzisă
Regulamentul stabilește restricții clare privind locurile în care pot circula trotinetele electrice închiriate. Acestea nu vor mai putea fi folosite pe trotuare, cu excepția zonelor în care există piste special amenajate pentru biciclete și trotinete. Circulația va fi interzisă și pe aleile parcurilor, în grădinile publice și în zonele destinate exclusiv pietonilor. În cazul străzilor pe care există piste pentru biciclete, utilizatorii vor fi obligați să circule pe acestea. Dacă nu există o pistă, trotinetele vor putea fi folosite numai pe drumurile unde limita maximă de viteză pentru autovehicule este de 50 km/h.
Noile reguli interzic și folosirea telefonului mobil sau a căștilor audio în timpul deplasării, depășirea autovehiculelor aflate în mers și transportarea a două persoane pe aceeași trotinetă. În Centrul Vechi al Capitalei, companiile vor fi obligate să limiteze circulația și parcarea trotinetelor prin intermediul aplicațiilor. În plus, vehiculele oferite spre închiriere trebuie să fie dotate cu GPS, lumini, dispozitive reflectorizante, avertizare sonoră și sisteme de frânare funcționale.
Trotinetele lăsate la întâmplare, vizate de noile reguli. Ce trebuie să respecte bucureștenii
O altă schimbare importantă privește parcarea trotinetelor electrice. Acestea nu vor mai putea fi abandonate în locuri în care blochează circulația pietonilor sau accesul în diferite spații publice. Parcarea va fi interzisă în stațiile mijloacelor de transport în comun, pe trecerile de pietoni, în intersecții sau la mai puțin de cinci metri de acestea. Trotinetele nu vor putea fi lăsate nici pe spațiile verzi sau pe locurile de parcare destinate autoturismelor.
Pe trotuarele care au o lățime de cel puțin doi metri, parcarea va fi permisă numai dacă rămâne liber un culoar continuu de minimum 1,5 metri pentru pietoni. Companiile de închiriere vor avea obligația să intervină atunci când trotinetele sunt lăsate în locuri nepermise. Din momentul în care primesc o notificare din partea autorităților, operatorii vor avea la dispoziție maximum 120 de minute pentru a le muta. În situațiile în care o trotinetă blochează accesul sau reprezintă un pericol imediat, intervenția trebuie făcută fără întârziere.
Amenzi de până la 10.000 de lei. Cât vor plăti firmele care închiriază trotinete electrice
Noul regulament introduce și obligații financiare pentru companiile care oferă servicii de închiriere a trotinetelor electrice în București. Operatorii vor trebui să plătească o taxă anuală de autorizare de 5.000 de lei. La aceasta se adaugă un tarif de 0,75 lei pe zi pentru fiecare trotinetă activă pe domeniul public al Capitalei. Companiile care încalcă anumite obligații prevăzute în regulament vor putea primi amenzi cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei.
Cele mai mari sancțiuni sunt prevăzute pentru operatorii care desfășoară activitatea fără autorizație valabilă sau continuă să închirieze trotinete în perioada în care autorizația le-a fost suspendată. În aceste cazuri, amenzile vor fi cuprinse între 8.000 și 10.000 de lei. Regulamentul va deveni aplicabil la 60 de zile după aprobarea sa, perioadă în care companiile vor trebui să își adapteze activitatea la noile cerințe.
Bucureștiul a început încă din septembrie să blocheze trotinetele în parcuri. Ce măsuri au fost luate
Noile reguli vin după mai multe măsuri adoptate de Primăria Capitalei pentru limitarea circulației trotinetelor electrice în zonele aglomerate și în spațiile destinate pietonilor. La începutul lunii septembrie 2026, municipalitatea a cerut principalilor operatori de trotinete electrice să blocheze complet deplasarea cu vehiculele închiriate în parcuri și la evenimentele stradale cu public numeros. Până atunci, unele trotinete puteau circula în aceste zone cu o viteză redusă automat la 5 km/h. Primăria a solicitat ca viteza permisă să fie redusă la zero, astfel încât utilizatorii să nu mai poată continua deplasarea.
Companiile Lime, Bolt și Splash au acceptat măsurile privind blocarea trotinetelor electrice în parcuri. Unele restricții erau deja aplicate în parcuri precum Herăstrău, Cișmigiu, Tineretului și Carol. De altfel, circulația vehiculelor motorizate, inclusiv a trotinetelor electrice, era deja interzisă în parcurile administrate de Primăria Capitalei încă din octombrie 2025, iar sancțiunile puteau ajunge la 500 de lei.
Demersurile pentru reglementarea serviciilor de închiriere au început cu mai mulți ani în urmă. În 2019, municipalitatea a aprobat primele proiecte-pilot pentru astfel de servicii, iar în octombrie 2022 a fost organizată o dezbatere publică pe tema unui regulament. Noua formă a fost pusă în dezbatere publică în vara anului 2026, înainte de a ajunge la votul Consiliului General. Prin hotărârea adoptată pe 27 octombrie, Bucureștiul introduce un regulament unitar pentru autorizarea companiilor, folosirea trotinetelor închiriate și parcarea acestora pe domeniul public.
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