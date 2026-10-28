Percheziții la Drobeta-Turnu Severin! Hoții au furat fier și metale după incendiul uriaș de la combinat

Publicat 28 oct. 2026, 09:44 Sursă Realitatea PLUS

Percheziții în această dimineață, 28 octombrie, la Drobeta-Turnu Severin, într-un dosar privind furturile comise la combinatul de celuloză și hârtie afectat de incendiul devastator din luna septembrie. Mai multe persoane sunt suspectate că ar fi sustras fier vechi și metale neferoase din incinta unității industriale. Anchetatorii încearcă să stabilească cine a participat la furturi, cum au fost scoase materialele din combinat și cât de mare este prejudiciul, conform Realitatea PLUS.

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