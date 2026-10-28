Percheziții la Drobeta-Turnu Severin! Hoții au furat fier și metale după incendiul uriaș de la combinat

Percheziții în această dimineață, 28 octombrie, la Drobeta-Turnu Severin, într-un dosar privind furturile comise la combinatul de celuloză și hârtie afectat de incendiul devastator din luna septembrie. Mai multe persoane sunt suspectate că ar fi sustras fier vechi și metale neferoase din incinta unității industriale. Anchetatorii încearcă să stabilească cine a participat la furturi, cum au fost scoase materialele din combinat și cât de mare este prejudiciul, conform Realitatea PLUS.
Anchetatorii desfășoară miercuri dimineață percheziții în cadrul unui dosar deschis după o serie de furturi de la fostul combinat de celuloză și hârtie din Drobeta-Turnu Severin. Potrivit informațiilor prezentate, mai mulți indivizi ar fi profitat de situația creată după incendiul de amploare care a afectat unitatea industrială și ar fi sustras materiale metalice din incintă.
Cercetările vizează furturi de fier vechi și metale neferoase. Polițiștii încearcă să identifice toate persoanele implicate și să stabilească împrejurările în care materialele au dispărut. Probele ridicate în urma perchezițiilor urmează să fie analizate pentru a clarifica modul în care au fost comise furturile și pentru stabilirea valorii prejudiciului.
Incendiul uriaș de la combinatul de celuloză din Severin. Flăcările au mistuit hala timp de trei zile
Totul a început pe 21 septembrie 2026, când un incendiu de proporții a izbucnit la fabrica de celuloză și hârtie din Drobeta-Turnu Severin. Focul a cuprins o hală industrială cu o suprafață de aproximativ 20.000 de metri pătrați, în care erau depozitate cantități mari de hârtie, carton și maculatură. Flăcările s-au extins rapid, alimentate de materialele combustibile și de vântul puternic. O coloană uriașă de fum negru a acoperit o parte a orașului, iar autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populației. Angajații au reușit să se evacueze la timp, fără să fie înregistrate victime.
Pentru stingerea incendiului de la fabrica de celuloză, autoritățile au mobilizat peste 70 de pompieri din Mehedinți, Dolj, Gorj, Caraș-Severin și București-Ilfov. Din Capitală a fost trimisă inclusiv o autospecială dotată cu roboți, folosită pentru intervențiile în zonele periculoase. Incendiul a fost localizat în seara zilei de 21 septembrie, însă cantitățile uriașe de carton și hârtie au făcut ca focarele să fie extrem de greu de stins. Pompierii au lucrat neîntrerupt, zi și noapte, atât în interiorul halei, cât și în exterior, pentru a împiedica reaprinderea flăcărilor.
Abia pe 24 septembrie, la ora 13:15, după aproape trei zile de intervenție, incendiul a fost declarat lichidat. Distrugerile au fost importante, iar fabrica era asigurată la OMNIASIG, companie care a trimis specialiști pentru evaluarea pagubelor. La acel moment, cauza izbucnirii incendiului urma să fie stabilită în urma cercetărilor. La mai bine de o lună de la dezastru, combinatul a ajuns din nou în atenția anchetatorilor, de această dată după ce mai multe persoane ar fi sustras fier vechi și metale neferoase din incinta unității industriale.