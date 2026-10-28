Alertă în municipiul Botoșani. Bombă de aruncător, descoperită în timpul lucrărilor la șoseaua de centură

O bombă de aruncător și un focos fuzant de artilerie au fost descoperite miercuri după-amiază, în timpul lucrărilor la șoseaua de centură a municipiului Botoșani.
Bombă de aruncător și focos de artilerie, descoperite în timpul lucrărilor la șoseaua de centură
Inspectoratul pentru Situații de Urgentă (ISU) Botoșani a transmis că descoperirea a fost făcută în localitatea Orășeni Vale din comuna Curtești de către o persoană care efectua lucrări de asanare în vederea construirii șoselei de centură a municipiului Botoșani.
Recomandări pentru cetățenii care descoperă muniție neexplodată
Pompierii le recomandă cetățenilor să manifeste maximă prudență în cazul în care descoperă elemente de muniție neexplodată, precum bombe de aruncător, proiectile, grenade sau focoase de artilerie. Acestea pot fi extrem de periculoase, chiar dacă sunt vechi, ruginite ori prezintă urme de deteriorare.
Persoanele care găsesc astfel de obiecte nu trebuie să le atingă, să le lovească, să le miște sau să încerce să le transporte. De asemenea, este strict interzisă demontarea acestora ori efectuarea unor intervenții asupra lor, deoarece orice manipulare poate provoca explozia.
De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să se îndepărteze cu atenție de zona în care a fost descoperită muniția și să împiedice accesul altor persoane în apropierea acesteia, fără a se expune vreunui pericol. În special, copiii trebuie ținuți la distanță de astfel de obiecte.
Un alt aspect important este ca muniția descoperită să nu fie introdusă în foc și să nu fie folosită în alte scopuri. Chiar dacă pare inertă sau deteriorată, aceasta poate păstra încărcătura explozivă și poate reprezenta un pericol major pentru viața și integritatea persoanelor.
În cazul identificării unor elemente de muniție, cetățenii sunt sfătuiți să anunțe de urgență autoritățile, apelând numărul unic 112, și să ofere informații despre locul exact al descoperirii. Ulterior, intervenția va fi preluată de echipele specializate, care vor evalua situația și vor lua măsurile necesare pentru ridicarea și transportarea în siguranță a muniției.