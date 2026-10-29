Fermier din Brașov, reținut de DNA. Ar fi cerut bani pentru 333 de oi și capre inexistente

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 oct. 2026, 13:00

Un fermier din județul Brașov a ajuns pe mâna procurorilor DNA după ce ar fi încercat să obțină subvenții agricole pentru sute de animale pe care nu le avea în fermă. Bărbatul ar fi declarat la APIA că deține 429 de oi și 55 de capre, deși verificările anchetatorilor au arătat că avea doar 151 de oi și nicio capră.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre femierancheta dna