Fermier din Brașov, reținut de DNA. Ar fi cerut bani pentru 333 de oi și capre inexistente

Un fermier din județul Brașov a ajuns pe mâna procurorilor DNA după ce ar fi încercat să obțină subvenții agricole pentru sute de animale pe care nu le avea în fermă. Bărbatul ar fi declarat la APIA că deține 429 de oi și 55 de capre, deși verificările anchetatorilor au arătat că avea doar 151 de oi și nicio capră.
Practic, 333 de animale ar fi existat numai în documentele depuse pentru obținerea banilor. Fermierul a fost reținut miercuri, 28 octombrie, pentru 24 de ore, iar procurorii cer acum arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Acesta este acuzat de tentativă de fraudare a fondurilor europene, iar anchetatorii spun că au reușit să oprească presupusa fraudă înainte ca banii să fie încasați.
A declarat 484 de oi și capre la APIA, dar avea doar 151 de animale. Ce au descoperit procurorii
Potrivit procurorilor anticorupție, fermierul ar fi depus mai multe documente la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Centrul Județean Brașov, în perioada mai-septembrie 2026. În actele respective, bărbatul ar fi trecut 429 de oi și 55 de capre pentru care solicita sprijin financiar. Numai că, atunci când au început verificările, anchetatorii au găsit o situație cu totul diferită. Ferma avea doar 151 de oi, iar caprele declarate nu existau.
Diferența este de 278 de oi și 55 de capre, adică 333 de animale pentru care fermierul ar fi încercat să obțină bani fără să îndeplinească toate condițiile. Procurorii susțin că bărbatul ar fi folosit documente și declarații false pentru a solicita atât fonduri europene, cât și subvenții plătite din bugetul național.
DNA a făcut percheziții la fermă. Presupusa fraudă a fost oprită înainte ca banii să fie încasați
Anchetatorii au început să verifice documentele depuse de fermier și au ajuns la concluzia că numărul animalelor pentru care acesta cerea subvenții nu corespundea cu realitatea. Pe 11 septembrie 2026, procurorii au făcut percheziții și cercetări la fața locului, reușind astfel să oprească demersurile bărbatului.
DNA precizează că fapta a rămas în faza de tentativă, ceea ce înseamnă că presupusa fraudă a fost descoperită înainte ca fermierul să obțină banii solicitați. Procurorii nu au anunțat valoarea exactă a subvențiilor pe care acesta ar fi încercat să le încaseze. Dosarul a continuat cu strângerea probelor, iar pe 28 octombrie s-a decis reținerea fermierului pentru 24 de ore.
Fermierul este recidivist. Procurorii cer arestarea lui pentru 30 de zile
Bărbatul este cercetat pentru tentativă de obținere ilegală a fondurilor europene prin folosirea unor documente sau declarații false. DNA a precizat că fapta ar fi fost comisă în stare de recidivă, ceea ce înseamnă că fermierul are o condamnare anterioară care contează în acest dosar. Procurorii nu au oferit însă detalii despre infracțiunea pentru care fusese condamnat în trecut.
Joi, 29 octombrie, acesta urmează să fie prezentat judecătorilor de la Tribunalul Brașov, care vor decide dacă îl trimit în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile sau dacă iau o altă măsură. Fermierului i-au fost comunicate acuzațiile, iar ancheta continuă. Până la o eventuală condamnare definitivă, acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Cum se acordă subvențiile pentru oi și capre. De ce contează numărul animalelor declarate
Subvențiile agricole sunt un sprijin financiar important pentru crescătorii de animale, iar în cazul oilor și caprelor anumite plăți sunt calculate în funcție de numărul animalelor eligibile din fermă. Tocmai de aceea, fermierii trebuie să declare corect efectivele și să respecte condițiile stabilite de APIA. Pentru campania din 2026, autoritățile au pregătit și plăți în avans pentru subvențiile agricole, inclusiv pentru sectorul zootehnic. În cazul crescătorilor de oi și capre, valoarea propusă ca bază de calcul pentru sprijinul cuplat era de 12,66 euro pe animal. Această sumă nu reprezintă însă valoarea prejudiciului din dosarul fermierului din Brașov, deoarece DNA nu a precizat ce scheme de plată solicita acesta și nici cât ar fi urmat să primească.