Proiectile explozive, descoperite pe șantierul Autostrăzii A8 din Iași. Recomandările ISU

Pirotehnicienii ieșeni au descoperit miecruri patru proiectile explozive în județul Iași, dintre care trei pe traseul Autostrăzii A8. Muniția a fost ridicată în siguranță și urmează să fie distrusă. Specialiștii avertizează că astfel de obiecte rămân periculoase chiar și după zeci de ani.
Patru proiectile explozive, descoperite în două localități din Iași
Echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași a descoperit și ridicat, miercuri, patru proiectile explozive în două localități din județ. Unul, de calibru 152 mm, a fost găsit în Dumbrava, comuna Lespezi, iar alte trei, de calibru 150 mm, au fost descoperite în Bogonos, comuna Lețcani, pe traseul Autostrăzii A8.
Potrivit ISU Iași, elementele de muniție au fost ridicate în condiții de siguranță și urmează să fie distruse în cadrul unei misiuni special organizate.
Persoanele care descoperă muniție sau elemente de muniție neexplodată au obligația de a anunța imediat autoritățile competente, apelând numărul unic de urgență 112.
Reprezentanții ISU recomandă ca obiectele suspecte să nu fie atinse, ridicate, deplasate sau lovite și avertizează asupra pericolului încercării de demontare ori de valorificare a componentelor acestora.
Recomandările ISU pentru șoferi și muncitorii de pe șantiere
Specialiștii pirotehnicieni le atrag atenția șoferilor și lucrătorilor care manevrează utilaje pe șantierele de infrastructură, în special în zona Autostrăzii A8, să nu treacă peste obiectele suspecte cu autovehiculele sau utilajele. De asemenea, aceștia trebuie să oprească imediat lucrările și manevrele în zona în care a fost identificată muniția, să nu încerce să o îndepărteze cu excavatoare, buldozere sau alte utilaje și să evite efectuarea săpăturilor în apropiere.
Autoritățile recomandă anunțarea imediată a situației la 112, respectarea semnalizării temporare, a restricțiilor de circulație și a indicațiilor primite, precum și evitarea staționării în zonele periculoase.
Pirotehnicienii avertizează că aspectul deteriorat al unui proiectil, rugina sau vechimea acestuia nu reprezintă garanții că obiectul este inofensiv.