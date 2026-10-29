Proiectile explozive, descoperite pe șantierul Autostrăzii A8 din Iași. Recomandările ISU

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 29 oct. 2026, 10:57

Pirotehnicienii ieșeni au descoperit miecruri patru proiectile explozive în județul Iași, dintre care trei pe traseul Autostrăzii A8. Muniția a fost ridicată în siguranță și urmează să fie distrusă. Specialiștii avertizează că astfel de obiecte rămân periculoase chiar și după zeci de ani.

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