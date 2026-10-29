S-a dat drept polițist și a amenințat un șofer cu o amendă uriașă! Bărbatul a fost reținut imediat

Publicat 29 oct. 2026, 20:20 Actualizat 29 oct. 2026, 20:21

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, din județul Timiș, a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi pretins că este polițist și ar fi oprit un șofer în trafic, în municipiul Lugoj. Acesta i-ar fi cerut documentele personale și actele mașinii, apoi i-ar fi spus că a primit o amendă foarte mare, fără să îi ofere însă un proces-verbal sau alt document justificativ.

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