S-a dat drept polițist și a amenințat un șofer cu o amendă uriașă! Bărbatul a fost reținut imediat

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, din județul Timiș, a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi pretins că este polițist și ar fi oprit un șofer în trafic, în municipiul Lugoj. Acesta i-ar fi cerut documentele personale și actele mașinii, apoi i-ar fi spus că a primit o amendă foarte mare, fără să îi ofere însă un proces-verbal sau alt document justificativ.
Cum ar fi acționat falsul polițist în trafic
Incidentul ar fi avut loc în seara zilei de 7 octombrie 2026, în jurul orei 20:15, pe strada Caransebeșului din Lugoj, în apropierea sensului giratoriu cu centura ocolitoare a municipiului.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, șoferul ar fi fost oprit de un bărbat care s-ar fi prezentat drept polițist și ar fi susținut că desfășoară activități specifice de siguranță publică și patrulare.
Persoana respectivă i-ar fi solicitat conducătorului auto actele personale și documentele autoturismului, invocând o problemă la unul dintre stopurile mașinii, care nu ar fi funcționat corespunzător.
După ce defecțiunea ar fi fost remediată, bărbatul i-ar fi înapoiat documentele șoferului, însă i-ar fi spus că l-a sancționat cu o amendă de valoare foarte mare.
Șoferul a alertat Poliția după ce nu a primit niciun document
Suspiciunile victimei ar fi apărut în momentul în care aceasta a constatat că nu a primit niciun document care să ateste aplicarea sancțiunii.
Potrivit anchetatorilor, comportamentul persoanei care s-ar fi dat drept polițist i-ar fi provocat șoferului o stare de temere. În aceste condiții, conducătorul auto a sesizat autoritățile.
Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Lugoj au desfășurat cercetări pentru identificarea persoanei implicate în incident.
În urma verificărilor, anchetatorii au identificat un bărbat în vârstă de 35 de ani, bănuit că ar fi comis fapta.
Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore
În cauză a fost deschis un dosar penal pentru uzurpare de calități oficiale. După administrarea probelor, polițiștii au dispus, la data de 29 octombrie 2026, reținerea suspectului pentru 24 de ore.
Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.
Bărbatul este cercetat în această cauză, iar măsurile dispuse până în prezent nu înlătură prezumția de nevinovăție.