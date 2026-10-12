Polițist din Suceava, încătușat de colegi și internat la Psihiatrie după un scandal în stradă. Bărbatul voia să își vadă copiii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 oct. 2026, 21:27

Un polițist din județul Suceava a ajuns în atenția colegilor săi după un incident petrecut în stradă, unde ar fi avut un comportament recalcitrant și ar fi refuzat să se calmeze. Agenții chemați să intervină au fost nevoiți să îl încătușeze, iar ulterior bărbatul a fost internat într-o unitate de psihiatrie. Potrivit informațiilor disponibile, acesta ar fi cerut să își vadă copiii, care au rămas în grija fostei soții după divorț.

Distribuie articolul