Polițist din Suceava, încătușat de colegi și internat la Psihiatrie după un scandal în stradă. Bărbatul voia să își vadă copiii

Un polițist din județul Suceava a ajuns în atenția colegilor săi după un incident petrecut în stradă, unde ar fi avut un comportament recalcitrant și ar fi refuzat să se calmeze. Agenții chemați să intervină au fost nevoiți să îl încătușeze, iar ulterior bărbatul a fost internat într-o unitate de psihiatrie. Potrivit informațiilor disponibile, acesta ar fi cerut să își vadă copiii, care au rămas în grija fostei soții după divorț.
Polițistul ar fi făcut scandal în stradă
Incidentul a necesitat intervenția unor echipaje de poliție, după ce bărbatul ar fi provocat un scandal în spațiul public. Situația ar fi devenit tensionată în momentul în care colegii săi au ajuns la fața locului, polițistul manifestând un comportament recalcitrant.
Pentru a putea gestiona situația, agenții au decis să îl încătușeze. Ulterior, bărbatul a fost transportat la o unitate medicală de specialitate, unde a fost internat la Psihiatrie.
Împrejurările exacte în care s-a produs incidentul, precum și motivele care au dus la escaladarea conflictului, trebuie stabilite de autorități.
Bărbatul ar fi vrut să își vadă copiii
Potrivit informațiilor apărute despre acest caz, polițistul ar fi insistat că dorește să își vadă copiii, aflați în grija fostei soții. Cei doi ar fi divorțat în urmă cu câțiva ani.
Nu sunt disponibile, în acest moment, suficiente informații pentru a stabili dacă dorința de a-și vedea copiii a fost singurul motiv care a stat la baza comportamentului său sau dacă au existat și alte împrejurări care au contribuit la incident.
Cazul ridică întrebări cu privire la situația personală a bărbatului, însă detaliile legate de viața de familie trebuie tratate cu prudență, în lipsa unor informații oficiale suplimentare.
Intervenția s-a încheiat cu imobilizarea polițistului și internarea acestuia într-o unitate de specialitate. Nu sunt precizate informații suplimentare despre starea sa medicală, durata internării sau eventualele măsuri administrative care ar putea fi luate în legătură cu incidentul.