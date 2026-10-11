Bărbat din București, împușcat cu muniție de cauciuc după ce a atacat un polițist cu un cuțit, în timpul unei intervenții

Un bărbat care amenințase că își va face rău a fost împușcat cu muniție de cauciuc și imobilizat de polițiști, sâmbătă, într-un apartament din Sectorul 3 al Capitalei, după ce a atacat cu un cuțit un polițist din echipa de asalt. Bărbatul a suferit leziuni în zona abdomenului, însă acestea nu i-au pus viața în pericol. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru ultraj, potrivit informațiilor transmise duminică de Poliția Capitalei.
Intervenția polițiștilor de la Secția 13 Poliție, împreună cu cei ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Capitalei, a avut loc sâmbătă, la o adresă din Sectorul 3 al municipiului București.
Conform informațiilor existente, autoritățile au fost alertate de o soția bărbatului, care a anunțat că soțul său amenințase că își va face rău. Familia se temea pentru siguranța bărbatului, iar polițiștii s-au deplasat de urgență la adresa indicată.
„Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la adresa indicată, unde au constatat că bărbatul se afla în interiorul apartamentului şi refuza să deschidă uşa şi să coopereze cu forţele de ordine. Având în vedere indiciile privind riscul unei posibile autovătămări şi refuzul persoanei de a coopera, a fost solicitat sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Capitalei, fiind mobilizate echipa de asalt şi de negociatori”, informează, duminică, ofoiciali ai Poliţiei Capitalei.
Bărbatul a atacat cu un cuțit un polițist din echipa de asalt
Negociatorul a încercat să discute cu bărbatul pentru a detensiona situația și a găsi o soluție sigură. Întrucât acesta a refuzat în continuare să deschidă ușa, polițiștii au decis să pătrundă în locuință, în funcție de evoluția situației operative. În momentul în care echipa de asalt a intrat în apartament, bărbatul a atacat cu un cuțit un polițist aflat în prima linie a dispozitivului de intervenție.
Polițiștii l-au somat, însă acesta a continuat să fie agitat. Pentru a-l opri și a-l imobiliza în condiții de siguranță, un polițist a folosit armamentul cu muniție neletală, de cauciuc. Bărbatul a fost rănit în zona abdomenului, după care a fost imobilizat. Echipajul medical aflat la fața locului i-a acordat bărbatului primele îngrijiri, acesta fiind ulterior transportat la spital pentru evaluare și tratament de specialitate.
Potrivit informațiilor medicale disponibile, leziunile suferite nu i-au pus viața în pericol, iar bărbatul se afla în afara oricărui pericol. După externare, acesta urmează să fie internat într-o unitate medicală de specialitate.
În urma atacului asupra polițistului, pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, potrivit Poliției Capitalei.