Bărbat din București, împușcat cu muniție de cauciuc după ce a atacat un polițist cu un cuțit, în timpul unei intervenții

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 oct. 2026, 14:53

Un bărbat care amenințase că își va face rău a fost împușcat cu muniție de cauciuc și imobilizat de polițiști, sâmbătă, într-un apartament din Sectorul 3 al Capitalei, după ce a atacat cu un cuțit un polițist din echipa de asalt. Bărbatul a suferit leziuni în zona abdomenului, însă acestea nu i-au pus viața în pericol. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru ultraj, potrivit informațiilor transmise duminică de Poliția Capitalei.

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