Accident cu patru autovehicule în județul Iași! Șase persoane implicate, două victime au ajuns la spital

Publicat 29 oct. 2026, 17:29 Actualizat 29 oct. 2026, 17:30

Intervenție de urgență, joi după-amiază, în orașul Podu Iloaiei, din județul Iași, după un accident rutier în care au fost implicate patru autovehicule. Șase persoane se aflau în mașinile implicate în eveniment, iar două dintre acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate ulterior la spital.

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