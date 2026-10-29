Accident cu patru autovehicule în județul Iași! Șase persoane implicate, două victime au ajuns la spital

Intervenție de urgență, joi după-amiază, în orașul Podu Iloaiei, din județul Iași, după un accident rutier în care au fost implicate patru autovehicule. Șase persoane se aflau în mașinile implicate în eveniment, iar două dintre acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate ulterior la spital.
Accident rutier în Podu Iloaiei. Patru autovehicule, implicate
Un accident rutier a mobilizat echipajele de salvare, joi după-amiază, în orașul Podu Iloaiei, județul Iași. În eveniment au fost implicate două autoturisme și două autoutilitare, iar autoritățile au intervenit pentru acordarea primului ajutor și prevenirea unor eventuale incidente suplimentare.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași, în cele patru vehicule se aflau șase persoane. Două dintre acestea au fost evaluate medical la locul accidentului, după care au fost transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.
Din fericire, nicio persoană nu a rămas blocată în interiorul autovehiculelor avariate, astfel că nu a fost necesară intervenția pentru descarcerarea victimelor.
Mobilizare importantă a pompierilor și a echipajelor medicale
Având în vedere numărul vehiculelor implicate și necesitatea evaluării persoanelor aflate la fața locului, ISU Iași a trimis mai multe echipaje de intervenție.
La locul accidentului au fost mobilizate forțe din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă, un echipaj de prim ajutor calificat și o autospecială destinată transportului personalului și victimelor multiple.
Intervenția a fost sprijinită și de un echipaj de prim ajutor calificat de la Punctul de Lucru Podu Iloaiei.
Salvatorii au evaluat persoanele implicate și au acordat asistență medicală celor care au avut nevoie de îngrijiri. Cele două victime au fost ulterior transportate la spital.
Pompierii au luat măsuri pentru prevenirea incendiilor
Pe lângă sprijinul acordat victimelor, pompierii militari au asigurat măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor la locul accidentului.
Intervenția a urmărit eliminarea riscurilor asociate producerii unui accident rutier în care sunt implicate mai multe autovehicule.
Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul din Podu Iloaiei nu au fost precizate.