Femeie împușcată mortal în Maramureș. Un bărbat ar fi confundat-o cu un animal sălbatic

Tragedie în județul Maramureș, unde o femeie de 45 de ani a fost împușcată mortal, miercuri seara, 28 octombrie, în localitatea Poienile de Sub Munte. Victima a fost găsită cu o plagă împușcată în zona gâtului, iar echipajele sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.
Potrivit primelor informații obținute de polițiști, un bărbat de 35 de ani ar fi tras cu o armă de vânătoare în direcția femeii, pe care ar fi confundat-o cu un animal sălbatic. Suspectul a fost identificat și se află în custodia oamenilor legii, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.
Femeia a fost împușcată în gât. Descoperire cumplită în localitatea Poienile de Sub Munte
Incidentul s-a produs miercuri seara, în zona localității Poienile de Sub Munte, din județul Maramureș. În jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Leordina au fost alertați că o femeie ar fi fost împușcată. Echipajele s-au deplasat la locul indicat și au identificat victima, în vârstă de 45 de ani, care prezenta o rană provocată de un glonț în zona gâtului. Din nefericire, leziunile suferite au fost fatale, iar decesul a fost constatat la fața locului. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, femeia a fost descoperită în zona cătunului Cvasnița, iar incidentul a determinat mobilizarea mai multor structuri de intervenție. Polițiștii au început imediat verificările pentru identificarea persoanei care a folosit arma și pentru stabilirea circumstanțelor în care victima a fost împușcată.
Bărbatul ar fi confundat femeia cu un animal sălbatic. Suspectul de 35 de ani a fost prins
În urma primelor cercetări, polițiștii au identificat un bărbat în vârstă de 35 de ani, bănuit că ar fi tras focul de armă care a provocat moartea femeii. Potrivit informațiilor preliminare, acesta ar fi folosit o armă de vânătoare și ar fi confundat victima cu un animal sălbatic. Bărbatul a fost preluat de polițiști și se află în custodia acestora, pentru continuarea verificărilor, conform presei locale.
Anchetatorii trebuie să stabilească dacă arma era deținută legal, în ce condiții a fost utilizată și cum a fost posibil ca femeia să fie confundată cu un animal. De asemenea, urmează să fie clarificate locul exact din care s-a tras, împrejurările în care victima se afla în zonă și dacă au fost respectate regulile privind folosirea armelor de vânătoare.
Mobilizare de amploare în Maramureș. Polițiști, jandarmi și echipaje medicale, la locul tragediei
După descoperirea femeii împușcate, autoritățile au declanșat o amplă acțiune pentru identificarea persoanei care a tras și pentru verificarea zonei. Potrivit informațiilor din presa locală, a fost activată operațiunea denumită „Năvodul”, la care au participat mai multe structuri de intervenție din județ. La fața locului au fost mobilizate echipaje de poliție, jandarmi, polițiști de frontieră, pompieri și personal medical, inclusiv reprezentanți ai Serviciului de Ambulanță și SMURD.
După identificarea suspectului, cercetările au continuat cu o echipă complexă de investigație, însărcinată să stabilească succesiunea evenimentelor și să strângă probele necesare. Oamenii legii urmează să stabilească încadrarea juridică a faptei și măsurile care se impun în cazul bărbatului de 35 de ani.