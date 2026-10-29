Femeie împușcată mortal în Maramureș. Un bărbat ar fi confundat-o cu un animal sălbatic

Publicat 29 oct. 2026, 07:55 Actualizat 29 oct. 2026, 07:56

Tragedie în județul Maramureș, unde o femeie de 45 de ani a fost împușcată mortal, miercuri seara, 28 octombrie, în localitatea Poienile de Sub Munte. Victima a fost găsită cu o plagă împușcată în zona gâtului, iar echipajele sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

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