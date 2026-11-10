Incendiu la un hotel din București! Turiștii au fost evacuați de urgență

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 nov. 2026, 18:19

Alertă marți seară pe strada Știrbei Vodă din București, unde pompierii au intervenit în urma unui incendiu izbucnit la un panou electric aflat în subsolul unui hotel. La sosirea echipajelor, în încăpere se acumulaseră cantități importante de fum, însă nu au fost observate flăcări.

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