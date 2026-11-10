Incendiu la un hotel din București! Turiștii au fost evacuați de urgență

Alertă marți seară pe strada Știrbei Vodă din București, unde pompierii au intervenit în urma unui incendiu izbucnit la un panou electric aflat în subsolul unui hotel. La sosirea echipajelor, în încăpere se acumulaseră cantități importante de fum, însă nu au fost observate flăcări.
Pentru prevenirea unor incidente, autoritățile au decis evacuarea persoanelor aflate la parterul clădirii, precum și scoaterea autoturismelor din subsolul imobilului. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.
Incendiu la un panou electric din subsolul unui hotel de pe strada Știrbei Vodă
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu la un imobil cu destinație hotelieră din Capitală.
La verificările efectuate de primele echipaje sosite la fața locului au fost constatate degajări importante de fum provenite de la un panou electric situat la subsolul clădirii. Nu au fost identificate flăcări, însă situația a impus intervenția rapidă a salvatorilor.
Evacuare preventivă la hotel. Mașinile din subsol au fost scoase
Pentru a elimina orice risc pentru persoanele aflate în clădire, pompierii au dispus evacuarea preventivă a celor care se găseau la parterul hotelului.
Totodată, autoturismele parcate în subsol au fost scoase din imobil, în contextul acumulării fumului în zona în care se afla instalația electrică.
Intervenția echipajelor de salvare a dus la diminuarea considerabilă a degajărilor de fum.
Din fericire, nu au fost înregistrate victime
Reprezentanții ISU București-Ilfov au precizat că, în urma incidentului, nu au existat persoane rănite.
La momentul transmiterii informațiilor, cantitatea de fum se redusese semnificativ, iar pompierii continuau intervenția pentru gestionarea situației și înlăturarea oricărui pericol.