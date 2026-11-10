Alertă în județul Tulcea. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol după detectarea unei ținte la Marea Neagră

O țintă aeriană a fost detectată, marți după-amiază, de sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale, la aproximativ 25 de kilometri est de localitatea Sulina. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, iar populația din estul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.
Populația din Tulcea, avertizată prin RO-Alert
Potrivit reprezentanților MApN, cele două aeronave se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană și au fost ridicate de la sol după detectarea țintei aeriene.
În urma incidentului, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din estul județului Tulcea.
Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 17:31, prin intermediul acestuia locuitorii din zona vizată fiind informați cu privire la situația semnalată.
Recomandările autorităților pentru populație în cazul unei alerte aeriene
Pe fondul riscurilor generate de războiul din Ucraina și al incidentelor în care drone sau fragmente ale acestora pot ajunge pe teritoriul României, autoritățile le recomandă cetățenilor să respecte indicațiile transmise prin mesajele RO-Alert și să adopte măsurile necesare pentru siguranța lor.
La primirea unei alerte aeriene, oamenii sunt sfătuiți să își păstreze calmul, să se adăpostească în clădiri și să evite deplasările în aer liber până la transmiterea unor noi informații oficiale.
De asemenea, cetățenii trebuie să evite apropierea de obiecte zburătoare prăbușite sau de eventuale resturi și fragmente metalice care ar putea proveni de la drone. Acestea nu trebuie atinse sau manipulate, întrucât pot reprezenta un pericol.
Orice astfel de descoperire trebuie semnalată imediat la numărul unic de urgență 112, fără ca persoanele care identifică obiectele să încerce să intervină asupra lor.
Totodată, autoritățile recomandă urmărirea informărilor oficiale și respectarea instrucțiunilor transmise prin sistemul RO-Alert, până la încetarea stării de alertă.