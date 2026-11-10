Alertă în județul Tulcea. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol după detectarea unei ținte la Marea Neagră

Publicat 10 nov. 2026, 18:07 Actualizat 10 nov. 2026, 18:08

O țintă aeriană a fost detectată, marți după-amiază, de sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale, la aproximativ 25 de kilometri est de localitatea Sulina. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, iar populația din estul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.

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