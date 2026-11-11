Semnificația bujorului purtat de Ziua Veteranilor în România. Ce flori au fost alese în alte țări

Multă lume a observat că în fiecare an pe 11 noiembrie, de Ziua Veteranilor, dar și pe 29 aprilie, de Ziua Veteranilor de Război, prezentatorii TV poartă un bujor roșu în piept. Noi vă spunem acum de ce România a ales acest simbol și ce reprezintă această floare pentru țara noastră.
Bujorul este o plantă perenă, apreciată mai ales pentru florile sale mari, bogate și parfumate, reprezentând un simbol al recunoștinței, respectului și omagiului adus eroilor și militarilor români care au luptat în slujba țării.
Bujorul, floare națională a României
De altfel, în octombrie 2022, această plantă a fost declarată floarea națională a României, iar semnificația alegerii bujorului românesc de a fi purtat la rever se leagă de mai multe elemente și este un gest adoptat de Asociația de caritate din Armata României – Camarazii și susținut de Ministerul Apărării Naționale (MApN).
În fiecare an, pe 15 mai, este Ziua Națională a Bujorului, atunci când este celebrată floarea națională a României.
Regele Carol I recunoștea pentru prima dată oficial, pe 9 aprilie 1902, titlul de veteran de război, la cererea supraviețuitorilor Războiului de Independență.
Semnificația alegerii bujorului, de Ziua Veteranilor
Sângele și sacrificiul:
Culoarea roșie a bujorului amintește de sângele vărsat de ostași, de curajul de care au dat dovadă pe câmpurile de bătălie sau în teatrele de operații și de sacrificiile acestora.
Tradiția românească:
În cultura populară românească, bujorul este asociat cu puterea dragostei, devotamentul, rezistența și sacrificiul.
Identitatea națională:
Bujorul românesc este o specie protejată de lege, reprezentând un simbol autentic al pământului românesc pentru care au luptat veteranii.
Ce flori au fost alese în alte țări, de Ziua Veteranilor
În alte țări, precum Statele Unite ale Americii (SUA), Marea Britanie și Commonwealth (Canada, Australia, Noua Zeelandă), macul roșu este cea mai răspândită floare asociată cu Ziua Veteranilor (sau Ziua Armistițiului, pe 11 noiembrie), dar mai multe state au adoptat simboluri florale proprii, tradițiile internaționale fiind strâns legate de istoria militară și cultura fiecărei regiuni:
Franța - „Albăstreaua”. A fost aleasă deoarece albăstrelele și macii erau singurele flori care creșteau în tranșeele devastate din Primul Război Mondial, simbolizând solidaritatea cu veteranii și victimele războiului.
Germania - „Floarea de nu-mă-uita”. A fost adoptată mai recent ca simbol al memoriei și recunoștinței față de militarii care și-au făcut datoria, similar tradiției din Newfoundland.
Belgia - „Margareta”. Reprezintă amintirea celor căzuți în Primul Război Mondial, devenind un simbol al rezistenței și sfidării în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.
Australia și Noua Zeelandă - „Rozmarinul”. Acesta se dezvolta într-un mod pe peninsula Gallipoli, locul unei bătălii istorice din anul 1915, iar acum reprezintă un simbol al fidelității și memoriei.
India - „Crăița / Gălbeneaua”. Fiecare floare este folosită tradițional în festivalurile indiene și sunt adoptate recent în ceremoniile de comemorare pentru a onora soldații obișnuiți.
Așadar, indiferent de floarea aleasă, gestul de a o purta la piept, de Ziua Veteranilor, reprezintă un gest vizibil de solidaritate și mulțumire față de veterani și de familiile celor căzuți la datorie.