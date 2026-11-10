Accident mortal pe DN13: bebeluș de 3 luni mort după impactul cu un autocamion

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 10 nov. 2026, 22:27

Un bebeluș în vârstă de numai trei luni a murit în urma unui accident rutier grav produs marți seară, 10 noiembrie 2026, pe DN13, la ieșirea din Brașov. În accident au fost implicate un autoturism și un autocamion, iar alte trei persoane au fost rănite și urmează să fie transportate la spital.

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