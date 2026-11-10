Accident mortal pe DN13: bebeluș de 3 luni mort după impactul cu un autocamion

Un bebeluș în vârstă de numai trei luni a murit în urma unui accident rutier grav produs marți seară, 10 noiembrie 2026, pe DN13, la ieșirea din Brașov. În accident au fost implicate un autoturism și un autocamion, iar alte trei persoane au fost rănite și urmează să fie transportate la spital.
Trei persoane au rămas încarcerate în autoturism
La locul accidentului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție: un echipaj de descarcerare, unul de stingere cu apă și spumă, trei echipaje SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.
În autoturism se aflau patru persoane. Pentru scoaterea a trei dintre acestea a fost necesară intervenția pompierilor de la descarcerare.
Din păcate, în ciuda intervenției salvatorilor, copilul în vârstă de trei luni a fost declarat decedat.
Celelalte trei persoane aflate în mașină au suferit leziuni și au avut nevoie de asistență medicală. Este vorba despre un bărbat de 35 de ani, care acuza dureri abdominale și la nivelul membrelor inferioare, un bărbat de 27 de ani, cu traumatism cranio-cerebral, și o femeie de 22 de ani, care prezenta dureri în zona coloanei cervicale.
Toți trei urmau să fie transportați la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.
Polițiștii cercetează cauzele accidentului de pe DN13
Primele date ale anchetei indică faptul că autoturismul ar fi ajuns pe contrasens și s-ar fi izbit de autocamion. Polițiștii urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul și ce a determinat pătrunderea mașinii pe sensul opus.
Circulația rutieră în zonă a fost blocată pe durata intervenției echipajelor și a cercetărilor efectuate la fața locului. Șoferii au fost nevoiți să țină cont de restricțiile impuse de polițiști.
Ancheta este în desfășurare, iar împrejurările exacte ale tragediei urmează să fie clarificate.