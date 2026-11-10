Accident în Curtea de Argeș: mașină răsturnată, o persoană transportată la spital

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 10 nov. 2026, 22:01

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs marți, 10 noiembrie, în municipiul Curtea de Argeș. În urma impactului, una dintre mașini s-a răsturnat, iar o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

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