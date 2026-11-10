Accident în Curtea de Argeș: mașină răsturnată, o persoană transportată la spital

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs marți, 10 noiembrie, în municipiul Curtea de Argeș. În urma impactului, una dintre mașini s-a răsturnat, iar o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.
La fața locului au intervenit pompierii, cu două echipaje, după ce au fost alertați cu privire la producerea accidentului. Paramedicii SMURD au evaluat victima, care prezenta un traumatism în zona capului.
O persoană a fost transportată la spital
După acordarea primului ajutor la locul accidentului, persoana rănită a fost preluată de echipajul medical și transportată la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.
În urma impactului, unul dintre autoturisme s-a răsturnat și a fost avariat. Pompierii au intervenit și pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor, astfel încât să fie înlăturate eventualele pericole.
Polițiștii urmează să stabilească împrejurările accidentului
Accidentul s-a produs pe o stradă din Curtea de Argeș, iar circumstanțele în care cele două autoturisme au intrat în coliziune urmează să fie stabilite de autoritățile competente.
Deocamdată, nu au fost comunicate informații suplimentare despre starea victimei sau despre cauza producerii evenimentului rutier.