Incendiu puternic la o hală cu autoturisme din Arad. Cinci mașini au ars, alte două vehicule au fost salvate

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 nov. 2026, 23:54

Un incendiu de amploare a izbucnit marți seară într-o hală din localitatea Pecica, județul Arad, unde erau depozitate mai multe autoturisme. Flăcările au cuprins întreaga construcție, pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați, fiind necesară intervenția pompierilor militari și a voluntarilor.

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