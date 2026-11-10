Incendiu puternic la o hală cu autoturisme din Arad. Cinci mașini au ars, alte două vehicule au fost salvate

Un incendiu de amploare a izbucnit marți seară într-o hală din localitatea Pecica, județul Arad, unde erau depozitate mai multe autoturisme. Flăcările au cuprins întreaga construcție, pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați, fiind necesară intervenția pompierilor militari și a voluntarilor.
Pompierii au intervenit cu autospeciale și o ambulanță SMURD
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arad, la locul incendiului au fost mobilizate echipaje din cadrul Detașamentului Arad, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.
La intervenție au participat și pompierii voluntari de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Pecica, care au acordat sprijin echipajelor militare.
La sosirea salvatorilor, focul se manifesta generalizat în interiorul halei în care se aflau autoturisme, afectând o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați.
Cinci autoturisme au fost distruse de flăcări
Pompierii au reușit să lichideze incendiul, însă pagubele materiale sunt însemnate. Cinci autoturisme aflate în interiorul halei au fost mistuite de flăcări.
Intervenția salvatorilor a permis însă protejarea altor două vehicule. Un autoturism și un cap tractor au fost scoase din zona afectată și salvate.
Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.
Pompierii verifică zona pentru a elimina orice pericol
După stingerea focului, echipele de intervenție au continuat operațiunile pentru înlăturarea efectelor incendiului și verificarea întregii construcții.
Salvatorii caută eventuale focare ascunse, care ar putea favoriza reaprinderea flăcărilor, și urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs incendiul.
Cauza probabilă a izbucnirii focului va fi stabilită în urma verificărilor efectuate de specialiști.