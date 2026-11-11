Incident la Spitalul Săpoca. Un infirmier ar fi lovit un pacient de 13 ori cu o nuia până i-a provocat răni

Publicat 11 nov. 2026, 19:03 Actualizat 11 nov. 2026, 19:05

Un caz șocant de violență este anchetat la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca, din județul Buzău. Un infirmier în vârstă de 54 de ani a fost trimis în judecată pentru purtare abuzivă, după ce ar fi agresat un pacient internat în unitatea medicală. Potrivit procurorilor, bărbatul l-ar fi lovit pe acesta de 13 ori cu o nuia, peste față, mâini și picioare.

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