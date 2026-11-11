Incident la Spitalul Săpoca. Un infirmier ar fi lovit un pacient de 13 ori cu o nuia până i-a provocat răni

Un caz șocant de violență este anchetat la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca, din județul Buzău. Un infirmier în vârstă de 54 de ani a fost trimis în judecată pentru purtare abuzivă, după ce ar fi agresat un pacient internat în unitatea medicală. Potrivit procurorilor, bărbatul l-ar fi lovit pe acesta de 13 ori cu o nuia, peste față, mâini și picioare.
Incidentul ar fi avut loc în urmă cu aproximativ trei ani, în noaptea de 10 noiembrie 2023, la Secția de Psihiatrie VI Ojasca. Conform anchetatorilor, pacientul nu ar fi avut un comportament agresiv care să justifice folosirea forței.
Pacientul ar fi fost lovit de 13 ori cu o nuia
Potrivit comunicatului transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, infirmierul se afla în timpul programului de lucru atunci când ar fi recurs la acte de violență asupra pacientului.
Procurorii susțin că agresiunea s-ar fi produs în jurul orei 02:04. Bărbatul ar fi folosit o nuia și l-ar fi lovit pe pacient de 13 ori, în zona feței, a mâinilor și a picioarelor.
Anchetatorii precizează că persoana internată nu ar fi manifestat comportament agresiv față de ceilalți pacienți, iar folosirea violenței nu ar fi fost necesară în nicio împrejurare.
Victima a avut nevoie de până la 30 de zile de îngrijiri medicale
În urma loviturilor, pacientul ar fi suferit leziuni traumatice la nivelul ochiului stâng. Potrivit raportului de expertiză medico-legală menționat de procurori, rănile au necesitat între 25 și 30 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.
„Inculpatul a lovit victima (...), persoană internată în cadrul unității medicale, cu o nuia, de 13 ori în zona feței, a mâinilor și a picioarelor”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău.
Infirmierul de la Spitalul Săpoca a fost trimis în judecată
Bărbatul, în vârstă de 54 de ani, a fost trimis în judecată pentru purtare abuzivă, arată știrileprotv.ro. Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Buzău, instanță care urmează să analizeze acuzațiile formulate de procurori.